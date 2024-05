Berivan on kokenut, millaista on olla äiti hengenvaarallisissa olosuhteissa: "Teen kaiken tyttäreni takia"

Äiditkin tarvitsevat apua

Maailmassa on tällä hetkellä käynnissä yli sata konfliktia ja joka viides lapsi asuu konfliktialueella tai on joutunut pakenemaan konfliktia, kertoo kansainvälisten ohjelmien asiantuntija Katja Selkimäki-Gray Pelastakaa Lapset ry:stä.

Kokemukset yhdistävät äidin ja tyttären

– On iloaikoja ja on suruaikoja. Molemmista on pakko selvitä ja molemmissa on pysyttävä vahvana tyttären vuoksi.