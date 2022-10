Washington Post: Iran toimittaa Venäjälle ballistisia ohjuksia ja kamikaze-lennokkeja – maat kiistävät jyrkästi

Venäjä maalaa ja nimeää aseet uudelleen peittääkseen alkuperän

Ukraina on vähentänyt diplomaattisia suhteitaan Iraniin havaittuaan lennokkien olevan iranilaisvalmisteisia. Venäjän turvautuminen Iranin kaltaisiin toimijoihin on Washington Postin mukaan osoitus siitä, ettei sen oma aseteollisuus kykene korvaamaan sodan menetyksiä. Venäjällä on mittavat asevarastot, joista se on kuitenkin kuluttanut merkittävän osan hyökkäyssodassaan.