Iran tukee Venäjää "ennennäkemättömällä tasolla" lähikuukausina, arvioi Britannian sotilastiedustelu

Sotilastiedustelun mukaan on myös todennäköistä, että Venäjä tarjoaa Iranille vastineeksi sotilaallista ja teknistä tukea ennennäkemättömällä tasolla, mikä muuttaa maiden puolustussuhdetta.

Yhdysvaltalaisviranomaiset: Iranin ja Venäjän suhde muuttumassa "täysimittaiseksi puolustuskumppanuudeksi"

Valkoinen talo on aikaisemmin sanonut uskovansa, että Iranista oli toimitettu drooneja Venäjän käytettäväksi Ukrainassa. Kahden maan välinen suhde on muuttumassa "täysimittaiseksi puolustuskumppanuudeksi", virkamiehet sanovat NBC:n mukaan.

Venäjän apulaispuolustusministeri Alexander Fomin tapasi Iranin asevoimien pääesikunnan päällikön Mohammad Bagherin Teheranissa viikko sitten, arvioi puolestaan yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) perjantaisessa tilannekatsauksessaan.