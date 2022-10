Tuhansia lapsia pakkosiirretty Ukrainasta Venäjälle, koululaisia painostetaan "nuorisokaartin" – ISW: Viittaa etniseen puhdistukseen

Ukraina on sanonut pakkosiirrettyjä lapsia olevan yli 8 000, mutta lukua on vaikea vahvistaa. Yhteensä puhutaan kuitenkin useista tuhansista lapsista.

Venäjän varapääministeri Marat Khusnullin sanoi perjantaina, että useita tuhansia lapsia Hersonin alueelta on jo siirretty Venäjän alueille "lasten leireille". Todellisuudessa kyse on patrioottisista leireistä, joissa lapsille suunnataan venäjänmielistä propagandaa, selviää uutistoimisto AP:n tekemässä tutkinnassa .

Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Myös YK on aiemmin raportoinut, että pelkästään heinäkuun aikana Venäjälle siirrettiin yli 1 800 lasta.