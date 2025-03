Trumpin päätökset näkyvät – ISW: Ukrainan Himarsit ja Atacms-ohjukset hiljenivät, Venäjän ballistisia iskuja ei torjuta

Venäjä pyrkii hyödyntämään Yhdysvaltojen päätöksiä, ajatushautomo katsoo.

Yhdysvaltojen päätös keskeyttää tiedustelutiedon jakaminen Ukrainalle saattaa jo tuntua hyvin konkreettisesti rintamalla.

Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomo ei ole esimerkiksi havainnut Ukrainan tehneen yhtäkään iskua Himars-raketinheittimillä tai Atacms-ohjuksilla.

– Ukrainalaisjoukoilla voi olla vaikeuksia hyödyntää näitä asejärjestelmiä Yhdysvaltojen tiedustelutietojen jakamisen ollessa tauolla, ISW kirjoittaa.

Merkille pantavaa on ISW:n mukaan myös se, ettei Ukraina ampunut alas yhtään Venäjän ballistista ohjusta kahden viimeisen päivän aikana.

Ukraina on yleensä kyennyt torjumaan varsin merkittävän osan Venäjän ballistisista ohjuksista.

ISW: Venäjä pyrkii hyödyntämään tilanteen

ISW arvioi, että Venäjä pyrkii todennäköisesti hyödyntämään Yhdysvaltojen aseavun ja tiedustelutiedon jakamisen keskeytykset lisäämällä pitkän kantaman iskujaan.

Erityisesti Venäjä kuluttaisi mieluusti loppuun Ukrainan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien ohjukset, joilla on keskeinen rooli ballististen ohjusten alas ampumisessa.

Keväällä 2024 Venäjä pystyi hyödyntämään Ukrainan materiaalipulan, kun Yhdysvaltojen mittava ase- ja ammuspaketti oli jumissa Washingtonissa republikaanipuolueen vastustuksen vuoksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomell muistuttaa, että Yhdysvaltojen Ukrainalle aikaisemmin annetun tiedustelutiedon laatu ja määrä on salaisuus.

Näin ollen on vaikea arvioida, miten suuri vaikutus tiedon jakamisen keskeyttämisellä todellisuudessa on. Pomell pitää päätöstä joka tapauksessa "merkittävänä".

– Voidaan kuitenkin päätellä ja todeta, että Yhdysvallat on todennäköisesti antanut maalittamiseen tarvittavaa paikkatietoa ja kaukana oleviin kohteisiin liittyviä etäisyyksiä, suuntia, paikkoja, kokoa ja laatua, Pomell listaa.

– Lisäksi on jaettu tietoa Venäjän joukkojen ryhmityksistä, vahvuuksista ja liikkeistä.

Maalitustiedon puuttuminen tai vähentyminen voi hyvinkin vaikuttaa siihen, miksei ISW ole havainnut Ukrainan käyttävän Himars-raketinheittimiä tai Atacms-ohjuksia.

Huomioitavaa toki on, että Ukraina on voinut käyttää kyseisiä asejärjestelmiä ilman, että siitä on tullut julkisuuteen tietoa.

Molemmilla asejärjestelmillä on ollut sodan aikana merkittävä rooli esimerkiksi Venäjän huollon häiritsemisessä.

Kurskissa piiritysuhka

Ukrainalla on tällä hetkellä käsissään mahdollisesti kriittinen tilanne Venäjän Kurskissa, jossa ukrainalaisjoukot miehittävät pientä aluetta.

Venäjän hyökkäys on likimain halkaissut kahtia Ukrainan hallussa olevan osan Kurskin alueesta, mediat raportoivat.

Noin 10 000 ukrainalaissotilasta uhkaa nyt piiritys, brittilehti Telegraph kirjoittaa. Lisää Kurskin tapahtumista voi lukea alla olevasta linkistä.