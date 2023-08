Prigozhinin lentokoneen palava hylky näkyy videolla

Venäjän federaation ilmaliikenneviraston mukaan Prigozhin kuoli lentoturmassa. Wagner-ryhmään liitetty Telegram-kanava on sekin sanonut Prigozhinin menehtyneen .

Lentokoneen maahansyöksypaikalta on löytynyt kymmenen ruumista, venäläisviranomaiset sanovat. Viranomaisten mukaan koneessa oli seitsemän matkustajaa ja kolme miehistön jäsentä.

Venäjän ilmaliikenneviraston mukaan sekä Prigozhin että Wagner-ryhmän kakkosmiehenä pidetty Dmitri Utkin olivat turmakoneen matkustajalistalla. Ilmaliikenneviraston mukaan tapauksen tutkinta on aloitettu.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War puolestaan arvioi, että presidentti Vladimir Putin "lähes varmasti" määräsi Prigozhin koneen ammuttavaksi alas.