Vuokraturva: Epävarmuus lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää – "Osa asunnon ostoa suunnitelleista on ottanut aikalisän"

– On tavanomaista, että vuokramarkkina vilkastuu kevään korvilla, joskin yleensä nyt nähtyä loivemmin. Vaikuttaa selvältä, että ainakin osin muutoksessa on kyse asunnon ostoa suunnitelleista, jotka yleisen epävarmuuden takia ovat päätyneet ainakin väliaikaisesti siirtymään vuokralle, Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kertoo tiedotteessa.

Koska muutos on hyvin tuore ja kasvanut kiinnostus vuokra-asuntoihin on vasta etenemässä varsinaisiin solmittuihin vuokrasopimuksiin asti, selvää tilastoaineistoa muutoksen suuruudesta ei vielä ole.

– Vuokra-asuntojen hakemusmäärät ovat kuitenkin selvästi kasvaneet, ja yksittäisten asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella nopeaa kysynnän muutosta selittää ainakin jossain määrin se, että osa asunnon ostoa suunnitelleista on ottanut aikalisän.

Sama ilmiö nähtiin syksyllä 2008

Sotapakolaisten tulo ei vielä selitä kysynnän kasvua

– Oletettavaa on, että Ukrainan sotaa pakenevien vaikutus vuokra-asuntojen kysyntään näkyy vasta lähikuukausina. Siinä vaiheessa, kun asettuminen Suomeen on edennyt asunnon hakuun saakka, heidän yhtäaikainen vaikutuksensa voi näkyä vuokramarkkinoilla selvästikin, Metsola aprikoi.

Vuokranantajien näkökulmasta kulunut talvi on ollut vaikea, koska vuokra-asunnoista on ollut lievää ylitarjontaa lähes koko maassa. Vuokra-asuntoja on Vuokraturvan mukaan kuitenkin edelleen reilusti tarjolla, eikä merkkejä vuokra-asuntopulasta ole.