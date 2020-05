Myytävänä olevien asuntojen määrä laskee – markkinat voivat ajautua karuun noidankehään, jos suunta ei muutu

Ongelmana on, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Uusien myyntikohteiden määrä on laskenut lähes 45 prosenttia viime vuodesta, tiedotteessa kerrotaan.

Hyvä hetki ensiasunnon ostamiselle

– Jos asunnon vaihdolle on tarvetta, on nyt ihan yhtä hyvä aika laittaa vanha koti myyntiin ja ostaa uusi kuin koska tahansa muulloinkin. Nyt on myös hyvä hetki ensiasunnon ostamiselle, kun sijoittaja-asiakkaita on liikkeellä aiempia vuosia selvästi vähemmän, Rantanen sanoo.