Markkinoilla täysin poikkeuksellinen tilanne: Vuokrat eivät juuri nouse, vaikka inflaatio on ennätyskorkealla – mutta miksi?

– Tilanne on yhä täysin poikkeuksellinen. Vuokrailmoituksia on pääkaupunkiseudulla tuplasti enemmän kuin ennen korona-aikaa, ja koko maassa vapaita vuokra-asuntoja on huomattavan paljon. Kyllä tässä vuokralaisten markkinat ovat edelleen, sanoo Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Vaikka vuokra-asuntojen kysyntä on jälleen lisääntynyt, vuokra-asunnoista on yhä ylitarjontaa etenkin pääkaupunkiseudulla.

– Pieniä asuntoja on nyt tarjolla selvästi eniten. Viimeisten kahden vuoden aikana on rakennettu todella paljon kompakteja yksiöitä ja kaksioita. Isommista vuokra-asunnoista ei ylitarjontaa näyttäisi olevan, Brotherus sanoo.

Vuokrat nousevat hitaimmin pääkaupunkiseudulla

– Esimerkiksi Helsingissä vuokrataso on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pysynyt lähes samana, mikä on aika poikkeuksellista, sanoo Suomen Vuokrantantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Asunto voi löytyä nyt aiempaa helpommin

– Jos asunnon etsimisen on jättänyt viime tippaan esimerkiksi tulevaa lukuvuotta ajatellen, se ei välttämättä tällä hetkellä silti tunnu. Mutta vuokralaisen kannalta tilanne on parempi kuin ennen pandemiaa, Rokkanen sanoo.

– Näyttäisi aika vahvasti siltä. Matkailu on palautumassa, ja opiskelun lisäksi kaupunkeihin muutetaan työn perässä. Vuokrat ovat kääntyneet nousuun tai vuokrien lasku on pysähtynyt monissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla kestää muuta maata kauemmin, että tilanne tasoittuu Rokkanen sanoo.

Inflaation vaikutus voi jäädä vähäiseksi

Brotheruksen vinkki on, että vuokralaisen ei kannata suostua kovin suuriin vuokrankorotuksiin, vaikka inflaatio on nyt korkealla.

– Jos oma vuokrasopimus on sidottu inflaatioon, ja sieltä on tulossa esimerkiksi kahdeksan prosentin vuokrankorotus, niin oma vinkkini vuokralaiselle on, että ihan kaikkea postiluukusta tipahtavaa ei kannata hyväksyä. Vaihtamalla voi voittaa, sillä tarjontaa on sekä vuokra- että ostopuolella.