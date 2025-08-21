Näin paljon asuminen haukkaa jo suomalaisen kukkarosta – pääekonomisti kehottaa "rukoilemaan"

Vertailu 15 vuoden ajalta kertoo karua kieltään asumiskustannusten noususta Suomessa. Tällä hetkellä suomalaisten kotitalouden menoista lähes neljännes menee asumiseen.

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tuore selvitys paljastaa avainlukuja asumisen kustannusten kehityksestä.

Tämän vuoden aikana asuminen on halventunut 0,9 prosenttia. Suurin lasku on ollut asuntovelkaisilla omistusasujilla, kertoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero MTV:n Viiden jälkeen -lähetyksessä.

– Vuokra-asujilla sen sijaan kustannukset ovat jopa hieman nousseet, Kero sanoo.

Pidemmällä aikavälillä asumisen kustannukset ovat nousseet kaikissa asumisen muodoissa merkittävästi. Vuodesta 2009 vuoteen 2024 nousua on ollut peräti 48 prosenttia.

Mihin tuo 48 prosenttia on 15 vuoden aikana sitten valunut?

– Kiinteistövero on yli tuplaantunut. Kaukolämpö on keskimäärin huomattavasti kalliimpaa ja vesikustannukset ovat nousseet, Kero listaa esimerkkeinä.

22 prosenttia menoista asumiseen

Selvityksen mukaan suomalaiset käyttävät tällä hetkellä keskimäärin 22 prosenttia menoistaan asumiseen.

Keron mukaan ”suurin piirtein” tähän suomalaiset vielä kykenevät.

– Mutta jos asumiskustannukset jatkavat nousuaan, eivätkä palkat nouse, ollaan elinkeinoelämän kannalta hankalassa tilanteessa.

– Siinä mielessä asuminen ja muut kustannukset ovat samassa veneessä.

Hän muistuttaa myös, että asumiskustannuksissa on valtavia eroja eri kaupunkien välillä. Paikallinen politiikka, infrastruktuuri ja energiaratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon asuminen maksaa.

Tulevaisuutta on pääekonomistinkin hankala arvioida. Seesteisyyttä asuntomarkkinoille sopii kuitenkin toivoa.

– Kyllä tietenkin iltarukouksissa kannattaa muistaa tätäkin.

Katso koko haastattelu artikkelin videolta!