Von der Leyen: Venäjältä takavarikoitujen rahojen tuottoja alkaa virrata Ukrainalle

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukraina saa EU:lta yhteensä yli kolme miljardia euroa tänä kesänä. Puolitoista miljardia tästä on tuottoa Venäjältä takavarikoiduista varoista.



Lisäksi EU:n Ukrainalle suunnatusta tukirahastosta on luvassa 1,9 miljardia euroa, von der Leyen sanoi. Hän kertoi rahoituksesta puhuessaan Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa Berliinissä.



Von der Leyen myös totesi komission katsovan, että Ukraina on täyttänyt edellytykset jäsenyysneuvottelujen aloittamiseksi ja että neuvottelut tulisi aloittaa kesäkuun aikana.