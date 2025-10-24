Ursula Von der Leyen Tukholmaan ensi viikolla.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen ja tapaa Pohjoismaiden pääministereitä Tukholmassa ensi tiistaina. Asiasta kerrotaan komission tiedotteessa.
Vierailun aiheiksi kerrotaan kilpailukyky, puolustusvalmius ja arktiset kysymykset. Tiistaiaamun kokoukseen osallistuvat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Färsaarten ja Grönlannin pääministerit sekä Ahvenanmaan maaneuvos. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.)
Von der Leyen myös pitää puheen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa.