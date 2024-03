EU-komissio ehdottaa: Venäjältä jäädytettyjen varojen korkotuotot Ukrainan aseistamiseen – Saksa pullikoi

"Kesä tulee olemaan kriittinen"

EU on jäädyttänyt noin 200 miljardia euroa Venäjän keskuspankin varoja sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan runsaat kaksi vuotta sitten.



Borrellin mukaan esityksestä on jo keskusteltu Euroopan keskuspankin kanssa, ja nyt on jäsenmaiden aika ottaa kantaa asiaan ennen kuin sota Ukrainassa saavuttaa kriittisen pisteen.



– Kesä tulee olemaan kriittinen. Venäjä iskee päivittäin Ukrainan asemiin heikentääkseen heitä. Kun kevät ja kesä koittavat, sotilaallinen aktiviteetti tulee kasvamaan, Borrell sanoi.



Osa jäsenmaista, muun muassa Saksa, on ollut haluton käyttämään jäädytettyjä varoja, koska pelkää sen heikentävän sijoittajien luottamusta Euroopan markkinoihin.