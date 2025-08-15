Poliisi tyhjentänyt Kaivopuiston turvallisuuden vuoksi

AOP Poliisi
Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 15.08.2025 23:10
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Poliisi on tyhjentänyt Helsingin Kaivopuiston yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi.

Poliisi kertoo, että Kaivopuistoon oli kerääntynyt useita satoja nuoria, sillä Helsingissä on juhlittu lukio-opiskelijoiden niin kutsuttuja nasujaisia.

Poliisi päätti tyhjentää Kaivopuiston yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi sekä rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi kello 21:30 jälkeen. 

Poliisin mukaan puistoon oli kerääntynyt useita satoja nuoria ja illan aikana järjestyshäiriöiden määrä puistossa oli lisääntynyt. Joukossa oli myös päihtyneitä alaikäisiä.

Lisää aiheesta:

Poliisi tyhjensi Kaivopuiston Helsingissä – ilmoituksia pahoinpitelystä, raketteja ammuttuPoliisi tyhjensi jälleen Sinebrychoffin puiston Helsingissä – paikalla arviolta 500 ihmistäPoliisi käynnistää sittenkin esitutkinnan Helsingissä järjestetyistä teknobileistä – syynä jälkikäteen tullut lisätietoSuuri joukko nuoria kerääntyi huoltoaseman pihaan vappuaattoiltana Porissa – "Joukossa humaltuneita alaikäisiä"Lukiolaisten nasujaisista runsaasti tehtäviä poliisille Vantaalla: Tappeluita, häiriöitä ja kokonaisen puiston tyhjennysNäin nuoriso juhli Kaivopuistossa: Poliisi hävitti alaikäisiltä 15 litraa väkeviä ja 600 litraa olutta ja lonkeroa
HelsinkiPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Helsinki