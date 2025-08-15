Poliisi tyhjentänyt Kaivopuiston turvallisuuden vuoksi

Poliisi on tyhjentänyt Helsingin Kaivopuiston yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi.

Poliisi kertoo, että Kaivopuistoon oli kerääntynyt useita satoja nuoria, sillä Helsingissä on juhlittu lukio-opiskelijoiden niin kutsuttuja nasujaisia.

Poliisi päätti tyhjentää Kaivopuiston yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi sekä rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi kello 21:30 jälkeen.

Poliisin mukaan puistoon oli kerääntynyt useita satoja nuoria ja illan aikana järjestyshäiriöiden määrä puistossa oli lisääntynyt. Joukossa oli myös päihtyneitä alaikäisiä.