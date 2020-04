Suomen vankilat suljettiin täysin koronaviruksen takia: Vankeja ei voi tavata eivätkä he saa lomailla, poistua saa vain hautajaisiin – "Tämä vaatii pitkää pinnaa"

– Toistaiseksi missään vankilassa ei ole yhtään koronatapausta, ei henkilökunnalla eikä vangeilla, turvallisuusjohtaja Ari Juuti Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo.

Rikosseuraamuslaitokseen perustettiin jo ennen maaliskuun puoliväliä valmiusryhmä koronavirustilanteen takia.

Keskushallintoyksikkö kehotti tuolloin vankiloiden johtajia huomioimaan erilaisia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, kuten tapaamisten perumisia ja vankien poistumislupien kieltämistä.

Pian tämän jälkeen Suomen vankiloissa kiellettiinkin kaikki ulkopuolisten vierailut vankiloissa. Samoin vankien lomat ja poistumisluvat evättiin.

– Missään vankilassa ei järjestetä tällä hetkellä tapaamisia. Ainoastaan asianajajat ja poliisit voivat tavata vankeja. Vangit saavat poistua vankilasta vain erityistapauksissa, kuten hautajaisiin, Juuti kertoo.

Skypeä suositaan

Myös vankikuljetukset ja vankien siirrot toisiin vankiloihin on nyt minimoitu. Kaikkea turhaa liikehdintää vältetään, mutta kuljetuksia oikeudenkäynteihin on järjestettävä.

Omaisiin ja läheisiin vangit voivat pitää yhteyttä vain puhelimitse, kirjeitse ja Skypen välityksellä.

– Skypeä käytetään koko ajan enenevässä määrin ja näitä mahdollisuuksia pyritään jatkuvasti lisäämään vankiloissa. Myös poliisikuulusteluja ja asianajajatapaamisia on mahdollista pitää Skypen kautta, Juuti kertoo.

Vankiloissa todella rauhallista

Suomessa on yhteensä 26 vankilaa, joista 15 on suljettuja ja loput avolaitoksia. Vankeja on tällä hetkellä Suomessa yhteensä 2930 henkeä, joista vankilassa paikalla on juuri nyt 2763. Loput ovat koevapaudessa jalkapannan kanssa.

Juutin mukaan vangit ympäri maata ovat suhtautuneet pääsääntöisesti hyvin koronaepidemian aiheuttamiin rajoituksiin.

– Vankiloissa on nyt todella rauhallista, etenkin suljetuissa laitoksissa. Vangit ovat ilmeisesti ymmärtäneet hyvin mistä on kysymys. Avolaitosten vangeille tämä on vielä isompi muutos, koska siellä he ovat päässeet käymään hyvinkin vapaasti työtoiminnassa ja ulkona.

– Mutta totta kai tämä vaatii pitkää pinnaa vangeilta. Suomessa ei juurikaan ole vankilakapinoita, mutta välillä vangit voivat mennä vaikkapa syömälakkoon. Sellaista ei ole ainakaan toistaiseksi tapahtunut, Juuti kertoo.

Vankeja ei vapauteta

Koronatilanne on ajanut muutamia maita jopa vapauttamaan vankeja. Viime viikolla kerrottiin, että esimerkiksi Iranissa aiotaan vapauttaa 80 000 vankia, jotta vältetään tungosta vankiloissa.

Suomessa vastaavaan ei aiota ryhtyä.

– Meillä ei vankeja vapauteta muuten kuin koevapauteen. Muuta ei ole edes harkittu. Vankiloita on mahdollisuus väljentää koevapauksien kautta, Juuti kertoo.

Suomessa on koronatilanteen takia vähennetty lyhytaikaisten vankien määrää. Juuri tuomionsa saaneet on jätetty odottamaan vankilaan pääsyä tavallista pidempään.

– Suomessa noin puolet koko vankimäärästä on alle puolen vuoden vankeja. Nyt näitä lyhytaikaisia vankeja ei tule tällä hetkellä vankiloihin ja sakkovankien ilmoittautuminen vankiloihin on keskeytetty, Juuti sanoo.

Työtä ja opiskelua mahdollisuuksien mukaan

Vaikka tapaamiset ja lomat on nyt vangeilta kielletty joksikin aikaa, työ- ja opiskelutoimintaa pyritään yhä järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi vangit pääsevät ulkoilemaan vähintään tunniksi päivässä, kuten normaalistikin.

Joissakin vankiloissa, kuten Helsingissä, vangit syövät normaalisti isossa ruokalassa, mutta nyt ruokailu on siirretty kaikkialla osastoille.

– Aika monessa vankilassa on käytäntö, että vangit ruokailevat osastolla ja sitä tehdään nyt enenevässä määrin. Silläkin rajoitetaan vankilan sisäistä tartunnan riskiä, Juuti kertoo.

Vankiloissa on varauduttu jo siihen mahdollisuuteen, että koronavirus todetaan laitoksen sisällä. Vankilaan olisi tällaisessa tapauksessa perustettava oma eristetty koronaosasto.

"Mitään isompaa ei ole tapahtunut"

Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäen mukaan toistaiseksi vankilassa on korona-arki sujunut hyvin.

– Rajoitusten kanssa on eletty jo kolme viikkoa ja yllättävän hyvin on vielä toistaiseksi mennyt. Mitään isompaa ei ole tapahtunut. Jotkut vangit ovat tuoneet esiin turhautumistaan, mutta henkilökunta on perustellut heille, että tämä tilanne on nyt koko maailmassa samanlainen, Uuranmäki kertoo.

Helsingin vankilassa on huomattu, että vankien terveystilanne on jopa parempi tällä hetkellä kuin yleensä.

– Johtuu varmasti siitä, kun ei ole liikennettä ja käsiä pestään ahkerammin kuin yleensä.

Vangit ruokailevat omilla osastoillaan, kunto- ja liikuntasali on kiinni eikä kirkkoa järjestetä. Työtoimintaa on supistettu siten, että vain yksi osasto on kerrallaan töissä.

– Kaikkea toimintaa on supistettu ja on varauduttu, että näin mennään pitkälle kevääseen. Suurin pelko on, että henkilökunta tuo viruksen sisälle. Vangeilla on paljon perussairauksia, joten heille koronavirus voi olla vaikeampi juttu, Uuranmäki arvelee.

Vangit tietävät tilanteen vakavuuden

Myös Riihimäen ja Vantaan vankiloissa vangit ovat suhtautuneet tilanteeseen rauhallisesti.

– Talo on todella rauhallinen, kun tapaamiset on peruttu. Voi olla, että pitemmän päälle vangeilla rupeaa pinnaa kiristämään. Tilanteen vakavuudesta on kuitenkin kerrottu ja vangit näkevät sen itsekin uutisista, Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa kertoo.

Riihimäellä vangeilla on normaalisti hyvät opiskelumahdollisuudet, ja opiskella voi nytkin.

– Opiskelut pyritään suorittamaan etänä, etätehtävillä ja selliopiskelulla. Työtoiminnatkin pyörivät meillä pääsääntöisesti normaalisti, samoin kuntoutus, psykologipalvelut ja päihdetyö. Kuntosali suljettiin, mutta sen tilalle on yritetty keksiä korvaavaa toimintaa.

Riihimäen vankilassa on 20 pientä osastoa, jotka toimivat aina muista erillään. Näin ollen osastoja ei ole tarvinnut eristää toisistaan nyt.

Vankilassa virusta on vaikea hallita

Vantaan vankilassa epäiltiin jo maaliskuun puolivälissä koronavirustartuntaa, mutta ainakaan tällä hetkellä vankilassa ei tartuntoja ole.

– Meillä ei ole koronaa ja toivottavasti ei tulekaan. Vankilassa virusta on niin vaikea hallita, Vantaan vankilan johtaja Tommi Saarinen sanoo.

Vantaan vankila on tutkintavankila, mistä vangit eivät normaalistikaan pääsisi lomille. Tapaamisia on järjestetty Skypen välityksellä.

– On tärkeää, että vangit saavat pitää yhteyttä läheisiinsä. Kun menettää vapauden, yhteys ulkomaailmaan on tärkeä, Saarinen sanoo.

Vangit kyselevät paljon

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset on otettu enimmäkseen hyvin vastaan myös avovankiloissa, vaikka Risen turvallisuusjohtaja Ari Juutin mukaan tilanne näkyy jopa enemmän avovankiloiden arjessa kuin suljetuissa laitoksissa.

Suomenlinnan avovankilassa vangeilta on kielletty tapaamiset ulkopuolisten kanssa, mutta vangit saavat yhä jatkaa töitään.

– Vangit ovat ulkotöissä, joten he pystyvät käymään töissä. Kaikki ymmärtävät tilanteen. Meillä on fiksuja vankeja, johtaja Sinikka Saarela kehuu.

Keravan avovankilassa ulkopuolisten kontakteja on minimoitu, mutta vangit pääsevät ulkoilemaan normaalisti.

– Omaiset eivät saa tulla tapaamaan vankeja ja lomat on kielletty. Poistumisluvan voi saada vain erityisen tärkeästä syystä, vankilan johtaja Minna Saukko sanoo.

Keravalla tilanne on herättänyt kysymyksiä vankien keskuudessa.