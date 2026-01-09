RS-virusinfektio on luultua yleisempi syy sairaalahoitoon pienillä vauvoilla.

Pienten vauvojen RS-virusinfektiot johtavat sairaalahoitoon jopa kaksi kertaa useammin kuin aiemmin on raportoitu. Tämä selviää Turun yliopiston tuoreesta väitöstutkimuksesta.

– Havaitsimme, että alle kolmen kuukauden ikäisten sairaalahoidon tarve oli jopa kaksinkertainen aiemmin maailmalta raportoituihin tuloksiin verrattuna, ja valtaosa sairaalahoitoon joutuneista oli perusterveitä täysiaikaisia imeväisiä, lääketieteen lisensiaatti Erika Uusitupa sanoo tiedotteessa.

– Löydös on erityisen ajankohtainen ja merkittävä nyt kun pienten vauvojen RSV-infektioiden ehkäisykeinot ovat tulleet osaksi arkeamme ja näistä tehdään kustannusvaikuttavuuslaskemia, Uusitupa lisää.

RS-virus eli RSV on maailman yleisin alahengitystieinfektion aiheuttaja lapsilla. Lähes kaikki lapset sairastavat RS-infektion ennen kolmen vuoden ikää.

Tutkimuksessa havaittiin poikien joutuvan varhaislapsuudessa RS-infektion vuoksi sairaalahoitoon jopa puolet useammin kuin tyttöjen ensimmäisiä elinkuukausia lukuun ottamatta. Tutkimuksessa todettiin myös, että sairaalahoidon tarve oli suurimmillaan yhden kuukauden iässä ja väheni iän myötä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten virusvarmennettuja RSV-sairaalahoitoja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2006–2020 väestöön suhteutettuna.