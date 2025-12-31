MTV Uutiset seuraa uudenvuoden tapahtumia tässä artikkelissa.
18.00 Raketteja saa nyt ampua.
Yksityisille kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden käyttäminen on sallittu 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00 välisenä aikana.
Alla Pelastustoimen muistilista ohjeista rakettien ampumiseen.
- Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille ja koti- tai lemmikkieläimille.
- Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet. Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää.
- Ilotulitteita on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa tai vastaavaa.
- Huolehdi omalta osaltasi siitä, että et roskaa ympäristöäsi. Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.
17.58 Helsingissä neljä liikennekuolemaa vuodessa
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoo X:ssä, että Helsingissä oli vuoden aikana neljä liikennekuolemaa.
– Paljastimme muun muassa noin 1550 rattijuoppoa ja noin 470 törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista. Hyvää uuttavuotta 2026! Pasterstein kirjoittaa.