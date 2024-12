Muistathan rajoituksen? Näin paljon ilotulitteita kotona saa oikeasti olla

Yhdessä asunnossa saa olla korkeintaan viisi kiloa ilotulitusvälineen räjähtävää ja pyroteknistä ainetta.

Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa, että asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää vain rajallisen määrän ilotulitteita. Tällaisessa tilassa saa säilyttää enintään viisi kiloa ilotulitusvälineitä.

Tosiasiassa ilotulitteiden sallittu paino on kuitenkin korkeampi, sillä luku lasketaan ilotulitusvälineiden sisältämän räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrästä. Koska ilotulitteissa on yleensä tätä ainetta noin neljäsosa, on sallittu säilytysmäärä noin 20 kiloa ilotulitteita.

Pelastuslaitos kertoo, että ilotulitteet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, että niiden läheisyydessä ei ole lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi ilotulitteet sytyttää. Niitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa tai yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Raketit tekevät tuhoa joka vuosi – ylilääkäri varoittaa vakavista silmävammoista. Juttu jatkuu videon alla.

3:17

"Paikka oli miltei sotatantereen näköinen" – silmälääkäri muistaa rajut vammat aiheuttaneen ilotulitteen.

Ilotulitteiden käyttöä rajoitettu

Ilotulitteiden käyttö on yleisesti sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2024 kello 18.00–1.1.2025 kello 02.00 välisenä aikana.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi monien kaupunkien ydinkeskustoissa ja asuinalueilla on yksityishenkilöiden ilotulitteiden käyttöä rajoitettu.

Tiedot oman vuodenvaihteen viettopaikan rajoituksista löydät alueen pelastuslaitokselta.

Ilotulitteiden ampuminen ihmisiä päin rangaistavaa

Pelastuslaitoksissa kehotetaan kiinnittämään huomiota ilotulitteiden tuentana. Esimerkiksi rakettien ampumatelineet ja maassa toimivat padat ja suihkut on tuettava niin, etteivät ne ampuessa pääse kaatumaan.

Pirkanmaan pelastuslaitos varoittaa, että ilotulitteen suuntaaminen tai heittäminen yleisön joukkoon on tahallinen ja rangaistava teko.

Pelastuslaitos muistuttaa lisäksi, että vastuu vahingoista on aina ilotulitteen käyttäjällä.

Hätäraketteja ei saa käyttää ilotulitusvälineinä.

Juttu jatkuu videon alla.

0:58

Ilotulitteiden väärinkäyttö aiheutti viime vuonna vaaratilanteita Helsingin keskustassa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvot ilotulituksiin:

Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.

Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.

Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet huolella.

Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.

Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Käytä sytytyspuikkoa.

Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.

Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.

Älä tee omia viritelmiä.

Ilotulitteita käsittelevät ja käyttävät vain täysi-ikäiset.

1:39

Ilotulitukset tuovat niin väriloistoa kuin turvallisuusriskejä.