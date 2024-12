Sairaaloissa varaudutaan jälleen silmävammoihin: Muista yksi asia ilotulitteita ihaillessasi, muuten pelaat "venäläistä rulettia"

Ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja voi ehkäistä hyvin helpolla tavalla.

Kun ammut ilotulitteita uutenavuotena, käytä suojalaseja, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedotteessaan.

Joka vuodenvaihteessa joku saa silmävamman ilotulitteista. Suomen Silmälääkäriyhdistyksen mukaan viime vuodenvaihteessa ilotulitteista tuli 17 silmävammaa.

11 vammoja saaneista oli 18–25-vuotiaita. Heistä puolet oli vain katsomassa ilotulitusta.

Neljässä tapauksessa potilaan kumpikin silmä vammautui. Kaksi sai niin pahoja vammoja, että henkilö oli vaarassa sokeutua.

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen mukaan viimeisimmän kymmenen vuoden aikana on vuosittain vammautunut keskimäärin 15 ja enimmillään 31 kansalaista.

Tilastojen perusteella yhdistys ennakoi, että tänä vuonna sairaaloissa varaudutaan hoitamaan ainakin 15 ilotulitteista johtuvaa silmävammaa.

Valitettavia vammoja voi ehkäistä pistämällä suojalasit päähän. Ne suojaavat hyvin kipinöiltä ja väärään suuntaan sinkoavilta ilotulitteilta.

On hyvä huomata, että suojalasien käyttö on pakollista ilotulitteen ampujalle, mutta katsojankin on suositeltavaa käyttää niitä.

Uudenvuoden muistilista ilotulituksen osalta

Hanki ilotuliteostosten yhteydessä kaikille perheenjäsenille suojalasit, jos niitä ei kotoa vielä löydy

Vain täysi-ikäinen saa ampua ilotulitteita

Suunnittele etukäteen, missä aiot ampua raketteja

Noudata käyttöohjeita

Muista, että ilotulitteita saa ampua 31.12–1.1. kello 18–02 välisenä aikana

Kun ammut raketteja, käytä suojalaseja

Jos ilotulite ei toimi, älä viskaa sitä sekajätteeseen tai muuhunkaan roskasäiliöön vaan palauta se myyntipisteeseen tai maahantuojalle

Älä roskaa! Kerää käytetyt raketit, kepit ja muut ilotulitejäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä

Tukes muistuttaa myös, että ilotulitejäänteitä ei saa jättää maahan lojumaan. Käytetyt ilotulitteet kuuluvat sekajätteeseen. Kuvituskuva.

Viranomaiset eivät tarkasta ilotulitteita etukäteen

Toisin kuin ehkä saattaisi luulla, viranomaiset eivät tarkasta ilotulitteita ennakkoon. Tukes selventää, että vastuu ilotulitteen turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.

Ilotulitteiden pitää täyttää laissa määritellyt turvallisuusvaatimukset. Lisäksi niiden aiheuttaman vaaran pitää olla mahdollisimman vähäinen.

Suomessa myytävien ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden pitää olla CE-merkittyjä. Lisäksi tuotteesta pitää löytyä ohjeet oikeaoppiselle käytölle ja säilytykselle sekä tuotetiedot suomeksi ja ruotsiksi.

Tukes valvoo ilotulitteiden vaatimuksenmukaisuutta riskiperusteisesti ja pistokokeilla. Näin tehdään etenkin vuodenvaihteen ilotulitemyynnin yhteydessä ja tarkastelussa ovat kuluttajille myytävät ilotulitteet.

Valitettavasti niin, että myytävien ilotulitteiden joukossa on aina viallisia kappaleita, jotka räjähtävät sytyttäessä, vaikuttavat jääneen "suutareiksi" tai lentävät väärään suuntaan siitäkin huolimatta, että käyttöohjeita on noudatettu.

– Ilotulittaminen ja myös ilotulituksen seuraaminen ulkona ilman suojalaseja on "venäläistä rulettia" järjestettyjä näytöksiä lukuun ottamatta, muistutetaan myös Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n tiedotteessa.

Ilotulitteiden markkinavalvontaa tehdään tänä vuonna ainakin 30. joulukuuta ja muun muassa Heinolassa, Helsingissä ja Salossa. Valvonnan painopiste on myytävien ilotulitteiden merkinnöissä, käyttöohjeissa ja siinä, soveltuvatko ne ylipäätään kuluttajakäyttöön.

Lähteet: Tukes, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry