Vuokranantajan irtisanomisaikaa pitkissä vuokrasuhteissa aiotaan lyhentää neljään kuukauteen.
Vuokralla asuvien etujärjestö Vuokralaiset ry arvostelee tiukasti hallituksen kaavailemaa lakimuutosta, joka lyhentäisi vuokranantajan irtisanomisaikaa pitkissä vuokrasuhteissa.
Lakiehdotuksen mukaan vuokranantajan pidempää irtisanomisaikaa lyhennettäisiin neljään kuukauteen, kun se nykyisin on kuusi kuukautta. Lisäksi pidempi irtisanomisaika tulisi sovellettavaksi vasta sitten, kun vuokrasuhde on jatkunut kaksi vuotta, kun nyt rajapyykkinä on yksi vuosi.
Muutos tarkoittaisi, että aiempaa useampi vuokralainen jäisi lyhyemmän, kolmen kuukauden irtisanomisajan piiriin. Lisäksi pitkäaikaisten vuokralaisten asumisturva heikkenisi nykyisestä, lakiehdotuksen vaikutusarviossa todetaan.
Lakiehdotus on ollut lausuntokierroksella, joka päättyy tiistaina.
Vuokralaiset ry sanoo lausunnossaan, että ehdotettu lakimuutos heikentää merkittävästi vuokralaisten asumisturvaa ja lisää epävarmuutta erityisesti pitkäaikaisissa vuokrasuhteissa.
Järjestö huomauttaa, että asunnon vaihtaminen on vuokralaiselle usein vaativa prosessi, johon liittyy huomattavia kustannuksia ja epävarmuutta.
– Nykyinen kuuden kuukauden irtisanomisaika on ollut tärkeä suojamekanismi, joka antaa vuokralaiselle realistisen mahdollisuuden etsiä uusi asunto, järjestää taloutensa ja sopeutua muutokseen ilman kohtuutonta painetta, kirjoittaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita lausunnossaan.
– Lyhyempi irtisanomisaika lisää riskiä, että vuokralainen joutuu hyväksymään itselleen sopimattoman asumisratkaisun.
Kaavailtu lakimuutos vaikuttaisi suureen määrään ihmisiä. Suomessa asui vuokralla viime vuoden alussa noin 1,6 miljoonaa ihmistä. Vaikutuksia olisi myös yksityisille vuokranantajille.
Irtisanomisajan muutos koskisi vain niitä vuokrasopimuksia, jotka tehdään lakimuutoksen voimaantulon jälkeen.
Voisi vaikeuttaa asunnon löytämistä
Vuokralaiset ry sanoo, että monilla alueilla kohtuuhintaisen asunnon löytäminen neljässä kuukaudessa ei ole realistista.
– Neljän kuukauden irtisanomisaika ei useinkaan riitä asunnon, lasten hoitopaikkojen ja koulusiirtojen järjestämiseen sekä uuden arjen rakentamiseen, Viita kommentoi.
Kaavailtua muutosta perustellaan lakiehdotuksessa sanomalla, että nykyinen kuuden kuukauden irtisanomisaika on ollut vuokranantajan näkökulmasta monissa tilanteissa huomattavan pitkä.
Irtisanomisaika on voinut esimerkiksi rajoittaa asunnon tietynlaista käyttöä silloin, kun asunto on haluttu myydä tai ottaa omaan käyttöön.
"Tärkeä askel oikeaan suuntaan"
Suomen Vuokranantajat pitää suunniteltua irtisanomisajan muutosta erittäin perusteltuna.
Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikön Juho Kärkkäisen mukaan kyseessä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, vaikka järjestön mukaan irtisanomisajat olisivat pohjoismaisessa vertailussa edelleen "äärimmäisen vuokralaismyönteiset".
Kärkkäinen katsoo lausunnossaan, että vuokranantajan irtisanomisajan lyhentäminen ei merkittävästi heikentäisi vuokralaisen asumisturvaa.
Suomen Vuokranantajat haluaisi, että samassa rytäkässä tehtäisiin muutoksia myös vuokralaisen irtisanomisaikaan. Nykyisin vuokralainen voi irtisanoa asuntonsa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tätä ei olla lakiehdotuksessa muuttamassa.
Vuokranantajien mielestä vuokralaisen irtisanomisaikaa olisi voitu pidentää tai ainakin mahdollistaa irtisanomisajan pidentäminen sopimuksella esimerkiksi kahteen kuukauteen.
Lausuntokierroksella ollut lakiehdotus on osa laajempaa päivitystä asuinhuoneiston vuokrausta koskevaan lakiin. Hallituksen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa.