Valkeakosken murhatuomio omaisten vaatimuksesta on hyvin harvinainen onnistuminen, oikeusoppineet arvioivat MTV:lle

Rikosoikeuden dosentti Tatu Hyttinen Turun yliopistosta pitää vakavien rikosten kohdalla harvinaisena sitä, että oikeus päätyy ratkaisussaan ankarampaan rikosnimikkeeseen kuin mistä syyttäjä on vaatinut tuomiota.

– Ehdottomasti yleisempää on toisinpäin, eli oikeus katsoo rikoksen lievemmäksi kuin syyttäjä, Hyttinen arvioi.

– Eli sen mukaan, mihin näyttö heidän mielestään varmasti riittää. Ja sitten toissijainen rikosnimike on lievempi.

Yleensä syyttäjän näkemys voittaa

–Tavallisempaa on, että käräjä- ja hovioikeuskin asettuu syyttäjän kannalle.

Tolvasen mukaan syynä tähän on se, että syyttäjällä on yleisesti ottaen hyvä tuntuma oikeuskäytäntöön.

– Monesti asianomistajilla on maallikkonäkemys ja heidän avustajansa esittää heidän toiveensa mukaan ankaramman näkemyksen. Lähtökohtaisesti syyttäjällä on kuitenkin paremmat työkalut arvioida, minkä rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.

Hyttinen ja Tolvanen toteavat, että oikeus on sidottu syyttäjän esittämään teonkuvaukseen, muttei niihin rikosnimikkeisiin, joita syyttäjä esittää. Periaatteessa oikeus voisi katsoa henkirikoksen murhaksi, vaikkei syyttäjä tai omaiset siitä vaatisi rangaistusta.

– Tällöin oikeuden täytyy kuitenkin jossakin välissä oikeudenkäyntiä kertoa syytetylle, että oikeus saattaa pitää tekoa murhana, jolloin syytetyllä on viimeistään loppulausunnoissa mahdollisuus ottaa kantaa asiaan ja puolustautua, Hyttinen sanoo.

"Ei tässä syyttäjällä ole virhettä tapahtunut"

Professori Melanderin mukaan ei ole tavatonta, että asianomistajat esittävät ankaramman rangaistusvaatimuksensa, jos syyttäjä on päätynyt nostamaan syytteen lievemmästä nimikkeestä tai esimerkiksi perusmuotoisesta rikoksesta törkeän sijaan.

– Mutta suhteellisen harvoin on niin, että tuomioistuin on samaa mieltä asianomistajien kanssa, eli tuomitsee sen ankaramman vaatimuksen mukaisesti. Se on tässä harvinainen asetelma, Melander sanoo STT:lle.