Poliisi tutki asiaa tappona ja aloitti välittömästi epäiltyjen etsinnät. Käytössä olivat muun muassa sairaalan valvontakamerakuvat, joista saatiin joitain tuntomerkkejä ja pakettiauton rekisteritunnus.
– Oulun johtokeskuksen yleisjohtaja teki riittävät pakkokeinot. Käytännössä käytettiin salaisia pakkokeinoja ja televalvonnan kautta saatiin varmuus siitä, missä auton omistaja on liikkunut. Näin pystyttiin kohdistamaan etsintöjä.
Selvisi, että pakettiautolla oli ajettu Hollihaan venesataman seutuville.
Kaikki epäillyt tavoitettiin jo parin seuraavan tunnin aikana.
– Nopeilla kiinniotoilla saatiin sotkemisvaara minimoitua. Alkutoimien onnistuminen oli ratkaisevaa tutkinnan kannalta, Riikola sanoi.
Poliisi pääsi nopeasti epäiltyjen jäljille.
Epäiltyjen kuuluistelut olivat aluksi tyypillistä "en kommentoi" -linjaa ja muistamattomuutta. Laite-etsinnöissä poliisi kuitenkin löysi yhden epäillyn puhelimesta videon, jossa ampuminen oli kuvattu.
Videon löytyminen oli ensiarvoisen tärkeä palanen tutkinnassa.
– Kun poliisi oli löytänyt videon, pääepäilty avasi asiaa niin, että kyse oli ollut luotiliivien testauksesta ja että nimenomaan uhri olisi halunnut testata liivejä.
Kuulusteluissa tuli myös esille, että taustalla oli jonkinlainen velka-asia uhrin ja pääepäillyn välillä. Uhri ja epäillyt tunsivat toisensa pitemmältä ajalta.
Poliisi teki tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa.
– Otettiin näytteitä ja pyrittiin löytämään mahdollinen tekoväline ja luotiliivit. Suoritettiin kattavasti etsintää.
Poliisi löysi tekopaikalta uhrin verta.
Tapahtumia Kuivasjärvellä oli edeltänyt sekava illanvietto päihteineen.
22-vuotias uhri oli suostunut pukemaan päälleen luotiliivit ja häntä ammuttiin muutaman metrin päästä kynäpistoolilla kohtalokkain seurauksin.
Liivit jättivät uhrin rintakehän yläosan käytännössä paljaaksi.
– Ne olivat täysin epäsopivat uhrille, liian isot ja vanhat. Roikkuivat liian alhaalla eivätkä suojanneet elintärkeitä sisäelimiä, Riikola kertoi.
Uhri tuupertui yhden laukauksen jälkeen maahan. Ampuja ja kolme muuta miestä toimittivat hänet sairaalaan, missä uhri vähän myöhemmin kuoli.
– Pyrimme selvittämään sitä, oliko tässä jonkinlaista painostusta tai oliko uhri ottanut luodin vastaan kuitatakseen velkansa.
Luotiliivit eivät löytyneet
Pääepäilty myönsi ampumisen, mutta selitti tapahtunutta tyhmällä päähänpistolla.
Teossa käytetyn kynäpistoolin runko-osa löytyi Hollihaan venesatamasta, minne epäillyt olivat jättäneet pakettiauton. Tekovälineen etsinnöissä ja löytämisessä olivat mukana Puolustusvoimien sukeltajat.
–Tyypillisesti kynäpistoolit ovat itse rakennettuja, epätarkkoja ja epävarmoja, Riikola sanoi.
Luotiliivit ovat jääneet kateisiin. Kuulusteluissa poliisille kerrottiin, että ne olisi laitettu muovipussissa roska-astiaan.
Viesti puolisolle ennen kuolemaa
Ennen luotiliivien testausta 22-vuotias uhri oli viestitellyt iloisena puolisonsa kanssa. Hän oli laittanut vain hetkeä ennen kuolettavaa laukausta viestin, jossa kertoi antaneensa suostumuksensa kaikkeen.
– Tämä oli hyvin poikkeuksellinen juttu ja surullinen, että ihmishenki menetettiin. Ja 3-vuotias tyttö jäi ilman isää, Riikola kertoo.
Sekä käräjä- että hovioikeus tuomitsivat Saku Veli Valtteri Savuojan yhdeksän vuoden vankeuteen taposta.
Hovioikeus totesi, toisin kuin käräjäoikeus, että luotiliivitestaukseen suostumalla uhrin on ollut tarkoitus saada velkojaan anteeksi ampujalta. Se jäi oikeuden mukaan epäselväksi, oliko uhria painostettu testausasiassa.
Kaksi muuta miestä sai tuomion rikoksentekijän suojelemisesta.
