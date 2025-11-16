



Nuoren perheenisän ylle puettiin luotiliivit – sitten kajahti kohtalokas laukaus 12:26 Katso videolta Rikospaikan juttu siitä, miten luotiliivien testaus meni järkyttävällä tavalla pieleen Oulussa. Julkaistu 22 minuuttia sitten Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi Luotiliivien testaus johti 22-vuotiaan perheenisän kuolemaan Oulussa vuosi sitten kesällä. Ampuja tuomittiin 9 vuoden vankeuteen niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Yhden epäillyn puhelimesta löytynyt video oli ratkaiseva todiste Oulun luotiliivitapon poliisitutkinnassa kesällä 2024. – Videolle oli kuvattu, kun yksi henkilö ampuu luotiliivit päällä ollutta uhria kynäpistoolilla, jutun tutkinnanjohtajana toiminut Ilkka Riikola kertoi Rikospaikan haastattelussa. Henkirikoksen tapahtumapaikka oli Oulun Kuivasjärven ulkoilualue lähellä kaupungin keskustaa. Asia tuli poliisin tietoon, kun hätäkeskus oli välittänyt sille tehtävän kesäkuun ensimmäinen päivä aamuyöllä vähän ennen kolmea. Häken ilmoituksen mukaan neljä miestä olivat tuoneet pakettiautolla Oulun yliopistolliseen sairaalaan päivystyspuolelle vakavasti loukkaantuneen henkilön. Vähän myöhemmin sairaalasta ilmoitettiin, että uhri oli menehtynyt ja hänellä olisi mahdollisesti veitsellä aiheutettu vamma. Pian kuitenkin varmistui, että kyse oli ampumavammasta ylävartalossa. – Käytännössä se tarkoitti, että oli syytä epäillä henkirikosta, Riikola kertoi. Uhri oli 22-vuotias mies. Hänet sairaalan tuoneet neljä miestä eivät olleet maininneet mitään vammasta ja olivat poistuneet saman tien paikalta. Lue myös: Uhri suostui luotiliivien testaukseen ja kuoli Oulussa – 6-vuotias jäi ilman isää Epäillyt tavoitettiin nopeasti Poliisi tutki asiaa tappona ja aloitti välittömästi epäiltyjen etsinnät. Käytössä olivat muun muassa sairaalan valvontakamerakuvat, joista saatiin joitain tuntomerkkejä ja pakettiauton rekisteritunnus.





– Oulun johtokeskuksen yleisjohtaja teki riittävät pakkokeinot. Käytännössä käytettiin salaisia pakkokeinoja ja televalvonnan kautta saatiin varmuus siitä, missä auton omistaja on liikkunut. Näin pystyttiin kohdistamaan etsintöjä.

Selvisi, että pakettiautolla oli ajettu Hollihaan venesataman seutuville.

Kaikki epäillyt tavoitettiin jo parin seuraavan tunnin aikana.

– Nopeilla kiinniotoilla saatiin sotkemisvaara minimoitua. Alkutoimien onnistuminen oli ratkaisevaa tutkinnan kannalta, Riikola sanoi.

Poliisi pääsi nopeasti epäiltyjen jäljille.

Epäiltyjen kuuluistelut olivat aluksi tyypillistä "en kommentoi" -linjaa ja muistamattomuutta. Laite-etsinnöissä poliisi kuitenkin löysi yhden epäillyn puhelimesta videon, jossa ampuminen oli kuvattu.

Videon löytyminen oli ensiarvoisen tärkeä palanen tutkinnassa.

– Kun poliisi oli löytänyt videon, pääepäilty avasi asiaa niin, että kyse oli ollut luotiliivien testauksesta ja että nimenomaan uhri olisi halunnut testata liivejä.

Kuulusteluissa tuli myös esille, että taustalla oli jonkinlainen velka-asia uhrin ja pääepäillyn välillä. Uhri ja epäillyt tunsivat toisensa pitemmältä ajalta.

Tekoa edelsi sekava illanvietto

Poliisi teki tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa.

– Otettiin näytteitä ja pyrittiin löytämään mahdollinen tekoväline ja luotiliivit. Suoritettiin kattavasti etsintää.

Poliisi löysi tekopaikalta uhrin verta.

Tapahtumia Kuivasjärvellä oli edeltänyt sekava illanvietto päihteineen.

22-vuotias uhri oli suostunut pukemaan päälleen luotiliivit ja häntä ammuttiin muutaman metrin päästä kynäpistoolilla kohtalokkain seurauksin.

Liivit jättivät uhrin rintakehän yläosan käytännössä paljaaksi.

– Ne olivat täysin epäsopivat uhrille, liian isot ja vanhat. Roikkuivat liian alhaalla eivätkä suojanneet elintärkeitä sisäelimiä, Riikola kertoi.

Uhri tuupertui yhden laukauksen jälkeen maahan. Ampuja ja kolme muuta miestä toimittivat hänet sairaalaan, missä uhri vähän myöhemmin kuoli.

– Pyrimme selvittämään sitä, oliko tässä jonkinlaista painostusta tai oliko uhri ottanut luodin vastaan kuitatakseen velkansa.

Luotiliivit eivät löytyneet

Pääepäilty myönsi ampumisen, mutta selitti tapahtunutta tyhmällä päähänpistolla.

Teossa käytetyn kynäpistoolin runko-osa löytyi Hollihaan venesatamasta, minne epäillyt olivat jättäneet pakettiauton. Tekovälineen etsinnöissä ja löytämisessä olivat mukana Puolustusvoimien sukeltajat.

–Tyypillisesti kynäpistoolit ovat itse rakennettuja, epätarkkoja ja epävarmoja, Riikola sanoi.

Luotiliivit ovat jääneet kateisiin. Kuulusteluissa poliisille kerrottiin, että ne olisi laitettu muovipussissa roska-astiaan.

Viesti puolisolle ennen kuolemaa

Ennen luotiliivien testausta 22-vuotias uhri oli viestitellyt iloisena puolisonsa kanssa. Hän oli laittanut vain hetkeä ennen kuolettavaa laukausta viestin, jossa kertoi antaneensa suostumuksensa kaikkeen.

– Tämä oli hyvin poikkeuksellinen juttu ja surullinen, että ihmishenki menetettiin. Ja 3-vuotias tyttö jäi ilman isää, Riikola kertoo.

Sekä käräjä- että hovioikeus tuomitsivat Saku Veli Valtteri Savuojan yhdeksän vuoden vankeuteen taposta.

Hovioikeus totesi, toisin kuin käräjäoikeus, että luotiliivitestaukseen suostumalla uhrin on ollut tarkoitus saada velkojaan anteeksi ampujalta. Se jäi oikeuden mukaan epäselväksi, oliko uhria painostettu testausasiassa.

Kaksi muuta miestä sai tuomion rikoksentekijän suojelemisesta.

Katso videolta Rikospaikan juttu Oulun luotiliivitapon tutkinnasta.

Katso videolta Rikospaikan juttu Oulun luotiliivitapon tutkinnasta.