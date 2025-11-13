Varas tunkeutui ikäihmisten kotiin ja löi pihalla talon isäntää vesurilla.
Viime kesäkuussa Kirkkonummella mies kierteli omakotitaloalueella varastelemassa pihoilta. Yksi hänen kohteistaan oli eläkeläisparin koti. Tapahtumat tallentuivat talon valvontakameralle.
Videolla näkyy, kuinka mies saapuu pihalle naapurilta varastetulla päältä ajettavalla ruohonleikkurilla. Hän jättää ruohonleikkurin tyhjäkäynnille ja yrittää avata auton ovia, jotka ovat lukossa. Kun talon ulko-ovi osoittautuu auki, varas menee eteiseen asukkaiden huomaamatta.
Eteisestä hän nappaa autotallin kaukosäätimen ja onnistuu viemään autotallista porakonelaatikon sekä vesurin.
Tässä vaiheessa tekijä on mennyt asukkaiden auton taakse kyykkyyn, kun talon isäntä saapuu paikan päälle.
– Avaa ovi, vaatii varas auton vieressä.
Isäntä ei suostu, vaan vaatii tavaroita takaisin.
– Et vie niitä, hän sanoo.