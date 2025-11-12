Liian suurten luotiliivien testaus johti 22-vuotiaan perheenisän kuolemaan. Ampuja tuomittiin 9 vuoden vankeuteen.

Luotiliivien testaus päättyi järkyttävällä tavalla Oulun Kuivasjärvellä kesällä 2024.

22-vuotias uhri oli suostunut pukemaan päälleen luotiliivit. Häntä ammuttiin metsätiellä muutaman metrin päästä kynäpistoolilla. Liivit jättivät uhrin rintakehän yläosan käytännössä paljaaksi.

– Ne liivit olivat täysin epäsopivat uhrille, liian isot ja vanhat. Roikkuivat liian alhaalla eivätkä suojanneet elintärkeitä sisäelimiä, tutkinnanjohtajana jutussa ollut Ilkka Riikola sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Uhri tuupertui laukauksen jälkeen maahan. Ampuja ja kolme muuta miestä toimittivat hänet sairaalaan, missä uhri vähän myöhemmin kuoli.

Rikospaikassa käydään läpi luotiliivitapon tutkinta.

– Tämä oli hyvin poikkeuksellinen ja surullinen juttu. Ihmishenki menetettiin ja 6-vuotias tyttö jäi ilman isää, Riikola kertoo.