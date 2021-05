Venäjää puhuva mies ja lennolla mahdollisesti mukana olleet agentit herättävät epäilyksiä – miten EU aikoo reagoida Valko-Venäjän toimiin?

Tänä iltana alkavan huippukokouksen pöydällä on paljon kansainvälisiä kysymyksiä. Tuoreimpana lisäyksenä EU-maiden johtajien on tarkoitus pohtia mahdollisia pakotteita sekä muita seurauksia Valko-Venäjän sunnuntaisille toimille.

Oppositioaktivisti Raman Pratasevitshin sekä hänen naisystävänsä Sofija Sapega pidättäminen Minskissä on saanut aikaan erittäin voimakkaan kansainvälisen reaktion.

Venäjää puhuva mies ja lentokoneessa olleet agentit herättävät epäilyksiä

Ryanairin lentoyhtiön toimitusjohtajan mukaan Kreikasta matkaan lähteneessä lentokoneessa on ollut valkovenäläisiä agentteja .

Riittävätkö enää pelkät henkilöpakotteet?

On spekuloitu, että Ryanairin koneen pakottaminen laskeutumaan Minskiin oli todennäköisesti Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan idea .

EU:n keskusteluyhteys Valko-Venäjän suuntaan johtoon on ollut jo pitkään kovin heikko.

– EU on jo aiemmin asettanut pakotteita Valko-Venäjälle, kahteenkin kertaan. Pakotteiden piirissä on Lukashenkan lähipiirissä noin 90.

Piuholan mukaan tänä iltana EU-maiden johtajien on punnittava, ovatko henkilöpakotteet enää riittäviä vai onko Valko-Venäjää painostettava kovemmilla pakotteilla.

– Yksi keino, jota on väläytelty, on se, että Valko-Venäjän ilmatila suljettaisiin, jotta mikään maa ei sitä käyttäisi. Ja toinen on se, että valkovenäläinen lentoyhtiö ei saisi lentää EU-maihin.