Yhdysvalloissa tuhansia lentoja on peruttu liittovaltion hallinnon osittaisen sulun takia, kertoo muun muassa New York Times.

Viikonlopun aikana Yhdysvalloissa peruttiin yli 4 300 lentoa. Lisäksi tuhannet lennot viivästyivät.

Lentoliikennettä päätettiin vähentää Yhdysvalloissa perjantaista alkaen hallinnon sulun vuoksi.

Viime viikolla maan liikenneministeri Sean Duffy kertoi, että lentoja vähennetään kymmenesosan verran 40 alueella, joilla lentoliikenne on vilkasta.

Viikonloppuna peruutukset iskivät erityisesti New Yorkiin, Chicagoon ja Atlantaan.

Sunnuntaina Duffy varoitti, että peruutukset moninkertaistuvat, jos hallinnon sulku jatkuu.

Duffyn mukaan matkustaminen 27. marraskuuta vietettävän kiitospäivän viettoon ei välttämättä onnistu, koska lentojen määrää voidaan vähentää tätä ennen minimiin. Kiitospäivä on merkittävä juhla- ja matkustuspäivä Yhdysvalloissa.