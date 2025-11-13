Kuumeen voi mitata kainalosta, otsasta, korvasta, suusta tai peräsuolesta. Tiesitkö, että kainalosta mitattaessa piippaus ei vielä kerro lopullista tulosta?

Kuumemittari voi antaa liian matalan tuloksen, jos mittausta ei jatka tarpeeksi pitkään tai mittaustekniikka ei ole hallussa.

Etenkin kehon lämpötilaa infrapunan avulla mittaavilla korva- ja otsakuumemittareilla tulos voi olla epätarkempi kuin digitaalisella tai perinteisellä ravistettavalla kuumemittarilla mitattuna.

– Näillä mittareilla kuumeen saa mitattua sekunneissa, mutta etenkin korvakuumemittarilla mitatessa tekniikan tulee olla oikea, kertoo proviisori ja apteekinhoitaja Elina Lammi Yliopiston Apteekista.

– Mittarin on oltava juuri oikeassa asennossa. Jos korvassa on vahaa tai lapsella esimerkiksi putkitetut korvat, vaikuttavat ne mittaustulokseen.

Tarkin tulos suusta tai peräsuolesta

Mittauspaikka vaikuttaa ruumiin lämpötilan mittaustulokseen. Kainalosta ja korvasta mitattaessa lämpötila on nimittäin vähän alhaisempi kuin suusta tai peräsuolesta mitattuna.