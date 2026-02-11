Suolistosyöpä voi olla varhaisvaiheessa lähes oireeton.
Hittisarja Dawson’s Creekin näyttelijä James Van Der Beekin kuolemasta uutisoitiin keskiviikkona.
Leskeksi jäänyt puoliso Kimberly Van Der Beek kertoi asiasta Instagramissa.
– Rakas James David Van Der Beek menehtyi rauhallisesti tänä aamuna, julkaisussa kerrottiin.
48-vuotiaana kuollut Van Der Beek kertoi loppuvuodesta 2024 sairastavansa suolistosyöpää. Hän kertoi sairaudestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa.
Suolistosyövät yleisiä Suomessa
Suolistosyövät ovat yksi yleisimpiä syöpiä Suomessa ja niitä todetaan vuosittain vuosittain tuhansia. Suolistosyöpä on yleisin molemmilta sukupuolilta löytyvä syöpä.
Vuosittain suolistosyöpään kuolee noin 1200 henkeä.
Suolistosyövällä tarkoitetaan ohutsuolen, paksusuolen koolon-osan tai peräsuolen limakalvon rauhasista alkunsa saavia syöpiä.