Älä vähättele oireitasi. Jos huomaat verta ulosteessa tai muutoksia suolen toiminnassa, kärsit kroonisesta vatsakivusta tai laihdut ilman selkeää syytä, on tärkeää kertoa huomioista lääkärille. Syynä ei välttämättä ole juuri syöpä, mutta syy on joka tapauksessa hyvä selvittää. Ja jos kyseessä on syöpä, on taudin varhainen tunnistaminen tärkeää.