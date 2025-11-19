VTV:n mukaan menolisäykset eivät kohdentuneet vain koronakriisiin, vaan valtion budjettiin tehtiin pysyviä menolisäyksiä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut raportin koronapandemian aikana tehdyistä menolisäyksistä.

Raportin mukaan Marinin hallituksen tekemät menolisäykset koronapandemian aikana vuosina 2020–2023 olivat mittakaavaltaan historiallisen suuria eli keskimäärin noin kymmenen miljardia euroa vuositasolla ja neljän vuoden aikana yhteensä 41 miljardia euroa.

Valtion menokehyksistä ja EU:n finanssipolitiikan säännöistä luovuttiin väliaikaisesti vuonna 2020 koronapandemiaan vedoten.

Uuden raportin mukaan menolisäykset eivät kuitenkaan kohdentuneet pelkästään koronakriisiin liittyviin menoihin vaan valtion budjettiin tehtiin myös uusia pysyviä menolisäyksiä, jotka eivät liittyneet koronakriisiin.

– Finanssipoliittisista säännöistä luopumisen jälkeen Marinin hallitus kasvatti hallitusohjelman menoja ja teki uusia pysyviä menolisäyksiä erityisesti kuntatalouden tukemiseen ja valtionhallinnon toimintamenoihin. Myös puolustukseen lisättiin pysyvästi menoja, mutta ne olivat kooltaan pienempiä sekä perusteltavissa, kirjoittaa VTV:n vanhempi ekonomisti Suvi Kangasrääsiö tiedotteessa.

Menolisäykset jäivät pysyviksi

Raportin mukaan koronakriisiin liittyvät menolisäykset laskevat lähelle nollaa ajan kuluessa, niin kuin väliaikaisiksi suunniteltujen toimien kohdalla kuuluukin olla.