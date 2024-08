Vladimir Putin matkusti Tshetsheniaan 13 vuoden jälkeen – tutkija avaa, miksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut tiistaina Tshetseniassa. Vierailua on kuvailtu yllättäväksi, sillä siitä ei annettu etukäteistietoa ulospäin. Kyseessä on Vladimir Putinin ensimmäinen visiitti alueella sitten vuoden 2011.

Miksi juuri nyt?

Vierailun ajankohta on herättänyt kysymyksiä, sillä samaan aikaan Ukraina on vallannut Venäjän Kurskin aluetta pala palalta.

– On päivänselvää, että Kurskin hyökkäys on ollut takaisku ja nöyryytys. He eivät kyenneet turvaamaan rajaa. Totta kai se on iso tappio. Ei siitä voi tyytyväinen olla.