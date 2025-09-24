Tähtivahti Niklas Rubinin loukkaantuminen jätti ammottavan aukon Kärppien maalivahtirintamalle, mikä on näkynyt karulla tavalla oululaisjoukkueen peleissä miesten jääkiekkoliigassa.
Kierrosraportti: SM-liigassa älytön kierros – nyt paukutettiin sitten maaleja oikein urakalla!
Lauantaina Porissa Visa Vedenpää, 20, tuli maalille kesken pelin ja joutui antautumaan neljä kertaa. Keskiviikkona Vedenpää oli ensimmäistä kertaa liigapelin aloittavana maalivahtina, kun Kärpät kohtasi kotonaan Lukon.
Ajassa 11.57 kiekko kaivettiin jo kolmannen kerran Kärppien maalista. Vedenpää tuli myöhässä päädystä kimmonneeseen kiekkoon, kun Jakob Stenqvist iski 3–0-osuman tyhjään maaliin.
Pathrik Westerholmin 1–0-maalissa Vedenpää jähmettyi maalilleen, ja Steven Jandricin 2–0-lämärimaalissa kiekko kimposi maaliin nuoren vahdin varusteista.
Lukko sai helppoja maaleja läpi illan. Kärpät antoi Vedenpään kuitenkin jatkaa maalilla, koska kokoonpanon toisena maalivahtina oli vielä kokemattomampi vaihtoehto, 18-vuotias Jester Rossi.
Vedenpään ja Kärppien onneksi loukkaantunutta Antti Raantaa tuuraavalla Daniel Salosella oli myös vaikea ilta Lukon maalilla. Maali-ilottelu päättyi lopulta Lukon 7–5-voittoon.
Kärppien arvion mukaan Rubin on sivussa marraskuun alun maajoukkuetaukoon asti.
Kärpät kertoi, että Rubinia saapuu tuuraamaan ruotsalainen Felix Sandström, joka on viime kausina sukkuloinut AHL- ja NHL-sarjojen välillä. Sandströmin sopimus on voimassa marraskuun 2. päivään saakka, ja sisältää NHL-option.