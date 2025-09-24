Kärpät on löytänyt Niklas Rubinille korvaajan.
Kärpät on tehnyt sopimuksen ruotsalaisvahti Felix Sandströmin kanssa. MTV Urheilu sai asiaan vahvistuksen keskiviikkona. MTV Urheilun tietojen mukaan sopimus on voimassa marraskuun maajoukkuetaukoon asti.
28-vuotias kassari on pelannut neljä edellistä kautta kokonaisuudessaan Pohjois-Amerikassa. Pääosin koppi on tarttunut AHL:ssä, mutta kokemuspankkiin on kertynyt myös 30 NHL-ottelua Philadelphia Flyersin maalilla.
Lue myös: HIFK:n sairastuvalta karu päivitys: Tähti kuukausia sivussa
Sandström edusti viime kaudella Buffalo Sabresin organisaatiota. NHL-pelejä ei viime sesongilla kuitenkaan siunaantunut.
Kärpät joutui maalivahtimarkkinoille, kun SM-liigan tähtikaartiin kuuluva Niklas Rubin loukkaantui viime lauantaina Ässät-ottelussa. Rubin on sivussa marraskuun puoliväliin.
Sandströmin Kärpät-siirrosta uutisoi ensimmäisenä ruotsalaislehti Expressen.
Päivitys klo 14.24: Lisätty tieto MTV Urheilun omasta vahvistuksesta ja sopimuksen pituudesta.