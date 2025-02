SM-liigaseuran ykkösvahti sivuun!

Vaasan Sportin synkkä maalivahtiepäonni jatkuu. Nyt riveistä tipahti kasvaneen roolinsa mainiosti omaksunut Masi Härkönen.

Härkönen sai eilen kovan osuman päähänsä heti ottelun avauserässä, kun K-Espoon Cameron Hillis liukui päin maalivahtia. Tuskainen talentti saatettin pois kaukalosta kovan täräyksen jälkeen.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.

Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma vahvistaa MTV Urheilulle, että Härkönen on loukkaantuneena sivussa, kun joukkue kohtaa lauantaina vieraissa KalPan.

Poissaolon pituus on toistaiseksi auki.

– Puhutaan ainakin päivistä, toivottavasti ei pidemmästä ajasta, Pajuluoma kommentoi.

Vaasalaisten oma kasvatti on pelannut kuluvalla sesongilla 18 ottelua torjuntaprosentilla 89,8. Hän on toiminut kauden edetessä yllättäen ykkösmaalivahtina muiden loukkaantumisten myötä. Härkösen poissaolo on paha paikka Sportille, sillä joukkue käy kovaa taistelua viimeisistä pudotuspelipaikoista.

Kotkapaitojen torjujan paikka on ollut tällä kaudella kovan onnen pesti. Alkuperäinen maalivahtikaksikko Miroslav Svoboda-Niilo Halonen on loukkaantuneena sivussa koko loppukauden.

KalPaa vastaan torjuu jo eilen uuniin hypännyt Daniel Lebedeff. Penkille kakkoseksi on nostettu seuran U20-joukkueen Alex Kahila.

Illan KalPa-matsissa mielenkiinto kohdistuu myös Atro Leppäseen, joka on vain kahden pisteen päässä SM-liigan puolustajien yhden kauden piste-ennätyksestä.