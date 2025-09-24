SM-liigaseura Helsingin IFK teki tiistaina liikkeitä pelaajamarkkinoiden puolella, kun se hankki uuden puolustajan ja hyökkääjän.

IFK:n uusi puolustajahankinta Kalle Ervasti palasi punapetoihin Rauman Lukon organisaatiosta. HIFK:n hyökkääjähankinta Jere Karjalainen edusti puolestaan viimeksi KalPaa, jonka kanssa hän voitti Suomen mestaruuden viime keväänä.

Kaksikosta Ervasti osui nopeasti uuden seuransa paidassa. Hän kun vastasi HIFK:n 1–0-maalista keskiviikon Pelicans-kotiottelussa (aika 6.30).

Ervasti osui tilanteessa, missä IFK vyörytti nopeaa vastaiskua kohti Pelicansin päätyä. HIFK:n hyökkääjä Santeri Hartikainen malttoi, kääntyi ja levitti kiekon siniviivan tuntumaan, mistä Ervasti pamautti limpun lämärillä takanurkkaan.

1:16 HIFK-hankinta Kalle Ervasti osuu välittömästi uuden seuran paidassa

Oulussa Kärpät joutui nopeasti tappiolle SM-liigan mestarisuosikki Lukkoa vastaan, varsinaisen sähellyksen jäljiltä.

Kärpät pelasi ylivoimaa, minkä aikana se oli lähdössä hyökkäykseen. Lukon sentteri Pathrik Westerholm pääsi kuitenkin jättösyöttöön väliin, minkä jälkeen hän pääsi nokikkain Kärppien maalivahdin Visa Vedenpään kanssa.

Westerholm painoi kiekon tyylillä ylänurkkaan. Maalin aika 3.24.

Kärpät näytti tulevan tasoihin hetkeä myöhemmin, kun sen tuore hankinta Kasperi Ojantakanen siirsi irtokiekon verkon perukoille.

Lukko haastoi kuitenkin osuman maalivahdin estämiseen vedoten.

Haasto meni myös läpi. Ottelun päätuomarit ja Liigan tilannehuone tulkitsivat, että Kärppien kultakypärä Roni Hirvonen esti tilanteessa Lukon maalivahtia Daniel Salosta.

Tuomio oli varsin kiistanalainen, sillä Hirvonen oli tilanteessa Lukko-puolustajan tiukassa otteessa.

Video kyseisestä tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

Lukko antoi ottelun alkuhetkillä rajua löylyä kotijoukkueelle. Steven Jandric lisäsi vieraiden johtoa ajassa 10.25. Lisää tuli hetkeä myöhemmin, kun Jakob Stenqvist painoi päädystä kimmonneen kiekon Kärppä-vahti Vedenpään selän taakse.

Vedenpää, 20, aloitti tänään ensimmäistä kertaa Kärppien maalilla. Hänet otettiin kentälle jo lauantain Ässät-ottelussa, kun Kärppien tähtivahti Niklas Rubin loukkaantui.

Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen otti aikalisän Lukon kolmannen osuman jälkeen. Se herätti illan isäntälaumaa.

Ben Tardif iski ensin kavennuksen ajassa 16.27, kun hän osui ylivoimalla. Lisää tuli hetkeä myöhemmin (17.50), kun Aku Räty jätti ja Eemil Erholtz napautti kiekon takanurkkaan.

Yhtäkkiä lukemat taululla olivat 2–3.

1:06 Eemil Erholtz tuo Kärpät jo maalin päähän