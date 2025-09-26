Oulun Kärppien vaikeudet jatkuvat SM-liigassa. Kärpät hävisi perjantaina MTV Katsomon ja MTV3:n Hockey Night -ottelussa KooKoolle 3–6.
Kierrosraportti: JYPin ja Kiekko-Espoon hirmutykitykselle jatkoa – Ilves on kriisissä
Katso myös: Tunteet kuumina: JYPin ja Tapparan liigaottelu päättyi joukkokahinaan – melkoinen läjä jäähyjä
Kärpät teki aiemmin viikolla maalivahtiliikkeitä, kun se värväsi urallaan NHL:ssäkin pelanneen ruotsalaisvahdin Felix Sandströmin.
Sandström, 28, teki Kärppien kanssa marraskuun maajoukkuetaukoon ulottuvan sopimuksen. Sandström paikkaa Kärppien loukkaantunutta tähtivahtia Niklas Rubinia.
Sandströmin liigadebyytti ei sujunut kovinkaan kaksisesti. Hän päästi heti avauserässä heppoisesti Robert Rooban laukoman kiekon selkänsä taakse.
Jossittelun varaa jäi myös Ville Meskasen erän lopun ylivoimamaalista. Saatika Joona Riekkisen toisen erän osumasta, mikä upposi todella heppoisesti siniviivan tuntumasta sisään.
Jutun yläreunan videolla kyseinen Riekkisen maali.
Kärpät kärsi vähintään pienimuotoisista maalivahtiongelmista jo keskiviikon Lukko-kotiottelussa, jonka se hävisi 5–7. Kärpille on siis tehty tämän viikon kahdessa ottelussa peräti 13 maalia.
Kärpät on sarjassa kolmanneksi viimeisenä eli sijalla 14. Se on ottanut kuudesta ottelustaan vain kuusi pistettä.
KooKoo nousi illan voiton myötä sarjassa kuudenneksi. Se on napannut seitsemästä ottelustaan 11 pistettä.