Virusmuunnos sulki Laitilan: "Kaikki kodin ulkopuoliset kontaktit minimiin" – kaupunginjohtaja huolissaan kahden viikon "koronasulun" seurauksista opetukseen

Laitilalaisessa yrityksessä todettiin koronavirusrypäs tammikuussa. Sittemmin Raumalla on havaittu ryppääseen liittyvissä tartunnoissa brittiläistä virusmuunnosta. Näin ollen Laitilan kaupungin mukaan on "vahva epäily", että muunnosta on myös Laitilassa.