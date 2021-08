Uhkaako delta-variantti koululaisten yhteisöllisyyttä? OAJ:n puheenjohtaja ottaa kantaa etäopetukseen: "Kaikki mahdollinen tehdään"

Kouluille on laadittu lukuisia käytännön ohjeistuksia ja suosituksia, jotta opiskelu olisi kaikille mahdollisimman terveysturvallista. Tilanteen muuttuessa mahdollisesti huonompaan suuntaan Luukkainen painottaa, että ratkaisuja on tehtävä paikallisesti.

– Pakko on olla valmiutta myös toisenlaisiin ratkaisuihin. Onneksi meillä on kokemusta siitä, miten koulua voidaan Suomessa hyvin hoitaa myös pandemian aikana. Mutta mitään kansallista ratkaisua emme tavoittele eli että olisimme kaikki etänä tai lähiopetuksessa. Paikalliset ja alueelliset päätökset pitää tehdä tilanteesta johtuen.

– Tarkkaa rajaa ei voi kukaan määritellä. Paikallinen tilanne sen ratkaisee, mutta jos altistumisia ja sairastumisia rupeaa samassa yksikössä olemaan useita niin silloin on mietittävä tietysti sitä, miten terveys ja turvallisuus taataan.

Delta esteenä yhteisöllisyydelle?

– Vaikka ajatellaan, että tähän deltavarianttiin liittyy suurempi tartuttavuus, mutta kun se suhteutetaan siihen, miten vähän jatkotartuntoja kouluissa on ollut, niin deltavariantin tuoma vaikutus tähän kokonaisuuteen on loppujen lopuksi aina pieni. Meidän kantamme on, että peruskoulut pitäisi pystyä avaamaan lähiopetuksessa, Helve kommentoi.