Viranomainen käynnisti tutkinnan Teslan irtoavista rateista USA:ssa – kriittinen pultti puuttuu?

Rapakon takana on raportoitu hiljattain kahdesta tapauksesta, jossa vuosimallin 2023 Model Y:n ohjauspyörä on irronnut kesken ajon.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pulttia, jolla ratti kiinnitetään ohjauspylvääseen, ei oltu kummassakaan tapauksessa asennettu. Tästä johtuen ohjauspyörä on päässyt irtoamaan, kun siihen on kohdistettu sopivasti voimaa.

Aiheesta uutisoivan The Driven mukaan myös Nissanin uuden sähköauton, Ariyan, ohjauspyöriä on irronnut ja autolle on määrätty takaisinkutsu. Valmistaja on kertonut olevansa tietoinen kolmesta tapauksesta. Syyksi on paljastunut niin ikään puutteellinen kiinnitys.