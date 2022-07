Suomalaisten auttamishalu yllätti ukrainalaisille apua tarjoavan keskuksen Espoossa – Tiina ja Jukka käyvät seuraavaksi läpi kaappinsa: "Aiomme auttaa jatkossakin"

Suomeen on Venäjän hyökkäyksen jälkeen paennut Ukrainasta yli 31 500 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Monet saapuneista tarvitsevat apua arjessa selviämiseen. Tilanne on erityisen hankala kesällä, jolloin koululaiset ovat kesälomalla ja moni apua tarjonnut taho viettää kesälomaa.