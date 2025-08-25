Presidentti Stubb Ahvenanmaalla: Entisenlaisiin Venäjä-suhteisiin ei ole paluuta

Entisenlaisiin Venäjä-suhteisiin ei ole paluuta, totesi tasavallan presidentti Alexander Stubb Ahvenanmaalla.

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Euroopan suhteita Venäjään ei voi palauttaa ennen kuin Ukrainaan on saatu pysyvä ja oikeudenmukainen rauha. Sittenkään suhteet eivät voi palata ennalleen, koska Venäjän päätös rikkoa yhteisiä sääntöjä ei voi jäädä vaille seurauksia, Stubb sanoi vierailullaan Ahvenanmaalla.

Ponnisteluissa rauhan saamiseksi Ukrainaan on Stubbin mukaan heiluttu viime aikoina toivon ja epätoivon välillä. Tärkeintä on hänen mukaansa se, että Ukraina säilyttää tulevassa ratkaisussa itsenäisyytensä, itsemääräämisoikeutensa ja alueellisen koskemattomuutensa.

Stubb puhui Itämeren alueen parlamentaarikkojen kokouksessa. Ilta-Sanomat välitti puheen verkkosivullaan.