Puolitoista vuotta hyökkäyssotaa on runnellut Venäjän taloutta eikä suinkaan vain pakotteiden takia – Suomen Pankki MTV:lle: "Paljon huonommassa kunnossa"

Kun Venäjä on käynyt jo 1,5 vuotta hyökkäyssotaa Ukrainassa, maahaan on kohdistunut jo 11 pakotepakettia. Ruplan arvo on heikentynyt entisestään. Noin viikko sitten Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkoa 8,5 prosenttiin inflaation seurauksena. Tarkoittaako tämä, että pakotteet toimivat vai onko Venäjän talouskurimukseen myös muita syitä?