Viimeisetkin ulkomaalaiset toimittajat poistuivat tuhotusta Mariupolista: "Venäläiset metsästivät meitä"

Ukrainan satamakaupunki Mariupol on tuhoutunut paikallisten mukaan lähes täysin.

Piirityksen kohteina ovat olleet muun muassa lastensairaala, paikallinen teatteri ja taidekoulu. Venäjä ei ole kuitenkaan onnistunut valloittamaan Mariupolia, jonka antautumista se on vaatinut. Ukraina on kieltäytynyt antautumisesta.

Associated Pressin (AP) videotoimittaja Mstyslav Chernov dokumentoi yli kahden viikon ajan Venäjän hyökkäystä Mariupolissa yhdessä valokuvaaja Evgeniy Maloletkan kanssa. Videotoimittajan mukaan he olivat viimeiset kansainväliset toimittajat, jotka olivat jäljellä Mariupolissa.

– Venäläiset metsästivät meitä. Heillä oli nimilista, jossa oli myös meidän nimemme, ja he lähestyivät meitä, kertoo Chernov AP:ssa julkaistussa reportaasissaan .

"Venäläiset voivat tehdä, mitä haluavat"

Venäjän Lontoon suurlähetystö on julkaissut esimerkiksi kaksi twiittiä, joissa AP:n valokuvia kutsuttiin väärennöksiksi ja väitettiin raskaana olevan naisen olevan näyttelijä.

"Olimme viimeiset toimittajat"

Tällä hetkellä kaupungin peruspalvelut ovat romahtaneet. Ruumiit on täytynyt jättää kaduille, sillä niiden pois vieminen Venäjän tulittaessa kaupunkia on liian vaarallista.

– Jos he (venäläisjoukot) saavat teidät kiinni, he laittavat teidät kameran eteen ja pakottavat teidät sanomaan, että kaikki kuvaamanne on valetta, upseerin kerrotaan sanoneen.