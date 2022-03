MTV Uutiset seuraa Venäjän hyökkäystä: Zelenskyi vaatii mahdollisesta rauhansopimuksesta kansanäänestystä – YK: Ainakin 925 siviiliä kuollut

Zelensykin mukaan kansan täytyy antaa mielipiteensä tiettyihin kompromisseihin. Presidentin mainitsemien mahdollisten kompromissien sisältö on hänen mukaansa osa Venäjän kanssa neuvoteltavia asioita.

Venäjällä tuomioistuin on kieltänyt Facebookin ja Instagramin toiminnan Venäjällä ääriliikehdintään liittyvän sisällön perusteella. Sen sijaan emoyhtiö Metan Whatsapp-viestipalvelua ei voitu kieltää, koska se ei ole julkinen sovellusalusta.

Aiemmin venäläiset viranomaiset olivat syyttäneet Metaa siitä, että se on suvainnut "russofobiaa" Ukrainan konfliktin aikana.

Venäläisen tuomioistuimen on määrä tänään tiistaina antaa ratkaisunsa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia vastaan nostettuun petossyytteeseen.

Oikeudenkäynti alkoi helmikuussa 2022, ja oikeutta on istuttu samalla, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Navalnyi on oikeudessa pitämissään puheenvuoroissa ottanut kantaa Venäjän sotatoimia vastaan.