Anastasiia ei ole kuullut kuukauteen Mariupoliin jääneistä vanhemmistaan – Helsingissä pidettiin koskettava muistohetki kuolleille lapsille

Maahan Kansallisteatterin eteen on kirjoitettu venäjäksi deti eli lapsia. Tämä sama sana oli kirjoitettu maahan myös Mariupolin teatterin edustalle merkiksi siitä, että sisällä oli siviilejä, mukaan lukien lapsiperheitä, hakemassa suojaa pommituksilta.

Mariupolista kotoisin oleva Anastasiia Zotova on tullut tilaisuuteen kertomaan myös oman tarinansa. Oli pienestä kiinni, että hän pääsi pakoon.

Zotova ja hänen tulkkinaan toimiva Nadiia Fedorova kertovat etsivänsä tietoa kaupungin tilanteesta päivittäin, mutta se on vaikeaa. He yrittävät esimerkiksi selata evakuoitujen nimilistoja, mutta vielä he eivät ole löytäneet sieltä sukulaisiaan.