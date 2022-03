Venäjä on piirittänyt Mariupolin satamakaupunkia lähes sodan alkupäivistä lähtien. Kaupunkia on pommitettu säälimättömästi ja paikallisviranomaisten mukaan se olisi tuhoutunut lähes täysin.

Perjantaina venäläisjoukkojen kerrottiin edenneen kaupungin keskustaan, jossa on käyty tämän jälkeen kiivaita taisteluja.

Noin 300 000 ihmisen on kerrottu edelleen olevan loukussa Mariupolissa, jossa ruoka- ja lääkevarastot ovat hupenemassa. Venäjä estää humanitaarisen avun pääsyn kaupunkiin.

Paikalliset viranomaiset arvioivat, että noin 80 prosenttia asuinrakennuksista on joko vahingoittunut tai tuhoutunut.

Venäläisjoukot estivät evakuointisaattueen kulun

Tuhansia viety väkisin Venäjälle

Mariupolista on paikallisviranomaisten mukaan lähetetty useita tuhansia asukkaita Venäjälle, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja CNN.

– Se, mitä miehittäjät ovat tekemässä tänään, on tuttua vanhemmille sukupolville. He näkivät toisen maailmansodan kauhistuttavat tapahtumat, kun natsit vangitsivat väkisin ihmisiä, Boitshenko sanoi.

– On vaikea ajatella, että 21. vuosisadalla ihmisiä karkotetaan väkisin toiseen maahan, hän jatkoi.

Myös yhdysvaltalaislehti New York Times kertoo ihmisiä viedyn vasten tahtoaan Venäjälle.

Lehdelle puhunut Mariupolin pormestarin avustaja Pjotr Andrjustshenko kertoo, että noin 4 000–4 500 mariupolilaista olisi pakotettu ylittämään Venäjän raja ja menemään maan lounaisosassa sijaitsevaan Taganrogin kaupunkiin. Hänen mukaansa heidät on viety ilman passejaan.

New York Timesin ei ole onnistunut varmentaa virkamiehen väitettä, mutta lehti alleviivaa kaupungista tuoreeltaan paenneiden kertomusten tukevan sitä.

Kuolleiden määrää on mahdoton laskea

New York Timesin mukaan Mariupolin piirityksen aikana kaupungissa olisi paikallisviranomaisten mukaan saanut surmansa yli 2 500 ihmistä, mutta he uskovat todellisen uhrimäärän olevan paljon korkeampi.

CNN:n mukaan Ukrainan asevoimien edustaja on kertonut, että piiritetty kaupunki on lähes taukoamattoman pommituksen kohteena ja kaduilla on ruumiita.