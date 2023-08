Viimeinen sinetti pandemia-ajalle? Jopa etätyön symboliksi kohonnut yritys pakottaa työntekijöitään takaisin konttorille

Nuo ajat ovat jo melko vahvasti takana päin, ja nyt on päästy symbolisestikin tietyn aikakauden päätökseen. Nimittäin monien palaverityökaluna toiminut yhdysvaltalaisyritys Zoom on määrännyt työntekijöitään takaisin konttorille viimeisimpänä suurista globaaleista yrityksistä, uutisoi BBC viitaten Business Insiderin uutiseen.

Noin 12 prosenttia yrityksen yhdysvaltalaisista työntekijöistä teki vielä heinäkuussa täysin etätöitä ja 29 prosenttia jonkin sorttista hybridiä, siis etä- ja läsnätyötä yhdistelevää arkea, selviää Stanfordin kuukausittain teettämästä kyselytutkimuksesta, BBC kertoo. Samaisen tutkimustiimin selvityksen mukaan etätyöskentely on ollut yleisempää englanninkielisissä maissa ja vähemmän tavallista Aasiassa ja Euroopassa.

Zoomin ilmoitus on siltäkin kantilta merkittävä, että yritys ilmoitti aiemmin, että sen henkilöstö saisi työskennellä etänä ainakin toistaiseksi. Uusi käytäntö alkaa elokuun lopussa ja syyskuussa eri puolilla maailmaa. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti 8 400 ihmistä.

– Koronapandemia koetteli monia lapsiperheitä. Ei ollut helppoa yhdistää jo ennestään hektistä arkea etätyöhön, lasten etäkouluun ja sosiaalisten verkostojen kapenemiseen. Moni koki myös lisääntynyttä taloudellista huolta esimerkiksi lomautuksen takia, ja huoli on jatkunut edelleen useissa perheissä hintojen nousun seurauksena, Aalto-Setälä sanoo.

– Nyt haetaan eri työpaikoilla, organisaatioissa niitä käytäntöjä. Mietitään, mitä tämä hybridityö tarkoittaa meille, millaisia työtiloja tarvitaan, miten me johdetaan, kun puolet on toimistolla ja puolet on etänä. Mietitään myös, miten rakennetaan yrityskulttuuria, kun puolet tekijöistä ei ole toimistolla, Kiitti mulle riitti – Näin selviydyt voittajana työelämän turbulenssista -teoksen yhdessä Miia Savaspuron kanssa tehnyt Sara Lindström kommentoi aiemmin Viiden jälkeen -ohjelmassa.