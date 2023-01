Whitney, 28, oli Zoom-palaverissa, kun ruudulle lävähti miesten välinen keskustelu – pyysi saada työskennellä naisten kanssa jatkossa: "Todella lannistavaa"

Loppu pukukoppikeskustelulle

Sharpen jakamaa videota on katsottu jo 13,2 miljoonaa kertaa. "On rankkaa olla nainen miesvaltaisella alalla", Sharpe kirjoitti videon saatetekstiksi. Kommentoijat ovat ihailleet Sharpen tapaa nostaa kiusallinen asia heti pöydälle.

"Todella lannistavaa"

Sharpe on yrityksensä varapääjohtaja ja yksi firmansa korkea-arvoisimmista naisista.

– Minusta tuntuu, että minun pitää ulkonäköni vuoksi työskennellä niin paljon kovempaa todistaakseni, että olen fiksu, ja oli vain todella lannistavaa olla mahdollisen myyjän kanssa puhelussa, jossa minua ei arvosteta. He eivät oikeastaan arvosta sitä, mitä minulla on sanottavanani. He pitävät arvossa sitä, miltä näytän.