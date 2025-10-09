Norjan Nobel-komitea piti viimeisen kokouksensa tämänvuotisesta Nobelin rauhanpalkinnosta maanantaina eli ennen Israelin ja Hamasin sopua tulitauosta ja panttivankien vapauttamisesta.

Komitea ei koskaan paljasta varsinaista päätöshetkeä, mutta sen arvioidaan tapahtuvan useita päiviä tai jopa viikkoja ennen julkistusta.

Tämän vuoden rauhanpalkinnon saaja julkistetaan huomenna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole salaillut käsitystään, jonka mukaan palkinto kuulusi rauhanvälitysansioiden vuoksi hänelle.