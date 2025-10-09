Gazassa alkanut tulitauko on voitto Israelille ja Yhdysvalloille, professori arvioi.

Torstaina puoliltapäivin voimaan astunut Israelin ja Hamasin välinen tulitauko voi olla merkittävämpi kuin mikään Lähi-idän rauhanprosessi 30 vuoteen.

Näin arvioi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen MTV Uutisille.

Teivainen viittaa vuosien 1993 ja 2000 väliseen Israelin ja Palestiinan vapausjärjestö PLO:n väliseen rauhanprosessiin, joka ei johtanut pysyvään ratkaisuun.

Nyt käynnistyneen rauhanprosessin ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus vapauttaa vankeja. Hamas vapauttaa yli kaksi vuotta hallussaan pitämiä panttivankeja ja Israel arviolta sata kertaa enemmän palestiinalaisvankeja.

– Tämä on (Israelin pääministeri Benjamin) Netanjahulle merkittävä voitto. Panttivankikysymys on hiertänyt hänen kannatustaan, kommentoi Teivainen puhelimitse.

Ministeri vaatii yhä Hamasin tuhoamista

Israelissa on jo kahden vuoden ajan ollut laajoja mielenosoituksia panttivankien vapauttamisen puolesta. Israelin on kuitenkin katsottu pitävän tärkeämpänä Hamasin tuhoamista kuin panttivankien vapauttamista.

Netanjahun kriitikot ovat myös katsoneet tämän ylläpitävän sotaa pitkittääkseen valtakauttaan.

Nyt alkanut rauhanprosessi sai kansan juhlimaan kaduille sekä Israelissa että Gazassa.

Kaikki eivät ole kuitenkaan iloinneet asiasta. Esimerkiksi israelilaisministeri Bezalel Smotrich totesi torstaina, ettei hän äänestä tulitaukosopimuksen puolesta.

Smotrichin mielestä Hamas täytyy tuhota sen jälkeen kun panttivangit on vapautettu.

Jos Smotrichin kanta kasvattaa kannatustaan Israelissa, saattaisi se merkitä vankienvaihdon päättymistä, sillä jäljellä olevat panttivangit ovat aika lailla Hamasin ainoa valttikortti neuvotteluissa.

Trumpin puumerkki

Israelin pidempiaikainen suhtautuminen rauhanprosessiin riippunee paljolti siitä, miten Israelin joukkojen vetäytyminen ja Hamasin aseistariisunta etenee, professori Teivainen katsoo.

– Hamasilla on vain huonoja kortteja, eikä tämä ole suuri voitto heille. Palestiinalaisille laajemmin kyllä, sillä väkivalta merkittävästi vähenee. Sopimus ei sinänsä tuo Palestiinan kokonaistilanteeseen tai Israelin miehityksen suhteen (ratkaisua), Teivainen katsoo.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on rauhanprosessin alkamisesta todennäköisesti "erittäin iloinen", Teivainen arvioi.

– Tällä nimenomaisella aselepoon johtaneessa sopimuksessa on selkeästi Trumpin puumerkki, Teivainen toteaa.

Yhdysvaltojen julkaisema parikymmenkohtaisen rauhansuunnitelman yksi kohta on, että Gaza siirtyy ainakin joksikin aikaa Trumpin vetämän väliaikaisjohdon hallintaan.

– Siinä on kolonialistisia kaikuja. Hirveän hyviä vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, Teivainen muistuttaa.

Kiinnitys Nobeliin?

Presidentti Trumpia miellyttänee se, että julkisesti Nobelin rauhanpalkintoa hyllyynsä vaatinut Yhdysvaltojen presidentti voi perustellusti sanoa, että Israelin ja Hamasin välisessä mahdollisessa pysyvässä rauhassa näkyy hänen kädenjälkensä.

Aiemminkin Trump on väittänyt välittäneensä useita rauhoja tammikuussa alkaneen toisen presidenttikautensa aikana, mutta eri tahot ovat kampittaneet näitä näkemyksiä vähättelemällä Trumpin vaikutusta.

Maailmanpolitiikan professori Teivainen uskoo, että Trump tulee panemaan sekä "arvovaltaansa että paukkuja" siihen, että mahdolliseen rauhaan johtavaa sopimusprosessia aidosti edistetään.

Tämä voi hyvinkin tarkoittaa esimerkiksi sotilaallisen voiman käyttöä. Tämä voisi tietyssä tilanteessa tarkoittaa samanlaista voimankäyttöä kuin mitä Yhdysvallat osoitti Iranin suuntaan.

Yhdysvallat iski kesäkuussa kertaalleen Iranin ydinkohteita vastaan, mutta julkisuudessa olevien tietojen perusteella iskujen laajamittainen jatkaminen, saati sitten maajoukkojen käyttäminen eivät olleet missään vaiheessa todellinen vaihtoehto.

– Sellainen skenaario, jossa yhdysvaltalaisjoukkoja on (Gazassa) saappaat maassa kiinni, ei ole kauhean todennäköinen.

