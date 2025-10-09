Israelin ja äärijärjestö Hamasin aselevon ilmeinen toteutuminen torstaina oli helpotus Lähi-idän tilannetta seuraaville asiantuntijoille, vaikka askelta pidetään vasta ensimmäisenä pitkällä ja kivisellä tiellä.

– Näyttäisi siltä, että saadaan tulitauko, ja Gazan tuhoaminen, kansanmurha ja väestön näännyttäminen ainakin taukoavat, ja Hamasin ottamat panttivangit pääsevät vapauteen, sanoi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Timo R. Stewart STT:lle.

Stewart kuuluu lisääntyvään joukkoon asiantuntijoita, joiden mukaan Israelin toiminta kaistalla täyttää kansanmurhan tunnusmerkit.

– Siellä on pyritty systemaattisesti tuhoamaan palestiinalainen yhteiskunta Gazassa.

Upin vieraileva asiantuntija Olli Ruohomäki arvioi, että todelliseen rauhaan on vielä pitkä matka.

– Eihän tämä vielä ole kirkossa kuulutettu. Nyt ollaan hirveän herkässä vaiheessa, Ruohomäki sanoo.

Kaksi vuotta jatkuneen tappamisen, sodan ja siviilien kärsimyksen jälkeen edessä oleva polku kohti kestävää rauhaa on Ruohomäen mukaan "pitkä, kiemurteleva ja kivinen".

– Vielä ollaan vähän niin kuin suolla, jossa yritetään päästä pitkospuille ja sitä kautta kuivalle maalle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvalloilla olisi rooli Gazan kaistan rauhan valvonnassa, mutta sen käytännön merkitys on vielä hämärä. Kumpikaan STT:n haastattelemista asiantuntijoista ei usko siihen, että Yhdysvallat lähettäisi omia joukkojaan alueelle.

– Trumpin MAGA-liikkeessä on se osa, joka ei missään tapauksessa halua Yhdysvaltojen sekaantuvan Lähi-idän niin sanottuihin ikuisuussotiin, Ruohomäki sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan suurimmat avoimet kysymykset koskevat Hamasin aseistariisuntaa, joka on keskeinen osa Trumpin rauhansuunnitelmaa.

– Hamas on lähtökohtaisesti vastarintaliike. Se, että he luopuisivat aseistaan ennen kuin Palestiinan valtio syntyy, on heille aika iso pala nieltäväksi, Stewart sanoo.

– Israelhan haluaa nimenomaan estää tämän palestiinalaisvaltion syntymisen. Tämä on pääministeri (Benjamin) Netanjahun julkilausuttu kanta. Eli vaikeuksia on edessä aika paljon, hän lisää.

Miten käy Netanjahun hallituksen?

Hajoaako Israelin hallinto, kun sota ei enää pidä rivejä suorina? Israelin hallituksessa istuu äärioikeistoa, joka haaveilee paitsi Hamasin täydestä hävittämisestä, myös Gazan liittämisestä Suur-Israeliin.

– Netanjahu ei sellaista voi edistää ottaen huomioon, että Trump oikeasti haluaa rauhaa. -- Tämä on Netanjahulle näytön paikka, että hän on valtiomies, joka kykenee pitämään sivustahuutelijat kurissa, sanoo Ruohomäki.

Netanjahun hallituksen kaatuminen talvella on Stewartin mukaan hyvinkin mahdollista. Netanjahun henkilökohtaista selviytymiskykyä ei kuitenkaan pidä aliarvioida.

– Netanjahu on onnistunut jatkamaan valtakauttansa kaikenlaisista vastoinkäymisistä huolimatta vuodesta toiseen.

Israelin seuraavat parlamenttivaalit on määrä pitää ensi vuoden lokakuussa.

– Jos hallitus pysyy kasassa sinne saakka, niin se on kyllä aikamoinen saavutus, koska perinteisesti Israelissa ovat nämä koalitiohallitukset aina hajonneet ennenaikaisesti, Ruohomäki sanoo.